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محمد صلاح يتخلى عن الكشري ويكشف عن الوجبة التي سيفضلها مدى الحياة!

11/26/2023 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تحدث النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، في مقابلة نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فيها عن عدة أمور منها هواياته الرياضية غير كرة القدم، وما يتعلق بوجباته المفضلة.

وكان محمد صلاح يذكر دائما خلال مقابلاته التلفزيونية أو الصحفية أن الوجبة المفضلة لديه هي "الكُشَري"، لكن خلال هذه المقابلة، كان رد النجم المصري مختلفا بشأن طبيعة الوجبة التي سيتناولها طوال حياته.

وقال محمد صلاح: "أحب السوشي، ولكن إن كنت سأختار وجبة واحدة طوال العمر فستكون الباستا".

وأضاف: "أختار الباستا بأي نوع، ربما أختار تلك التي تكون بالصلصلة الحمراء".

هذا الأمر جعل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يتساءل عما إذا كان صلاح قد تخلى عن الكشري.

وعن هواياته الرياضية غير كرة القدم، أشار محمد صلاح إلى أن يحب لعب التنس والبادل والغولف، ولكنه يعشق الشطرنج: "ألعب شطرنج كل يوم، أنا عاشق للعبة، في بعض الأحيان ألعب شطرنج مع ناس عشوائيين عبر الإنترنت، أشارك باسمي وأضع عدة أرقام مختلفة، ويقولون لي هل أنت محمد صلاح أقول نعم فيقولون أنت تكذب فأقول لهم نعم أنا أكذب".

وأضاف وفقا لروسيا اليوم: "ألعب بشكل جيد، ولكن أنا لست ماغنوس كارلسن...".

يذكر أن هذه المقابلة نشرت قبل مباراة القمة بين ليفربول ومضيفه مانشستر سيتي، مساء أمس السبت، ضمن الجولة 13 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وانتهت بالتعادل بهدف لكل من الفريقين، على ملعب "الاتحاد".

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