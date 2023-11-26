مانشستر يونايتد يُضاعف معاناة إيفرتون بثلاثية نظيفة بالدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى الفوز على نظيره إيفرتون بثلاثية نظيفة، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي للموسم الجارى 2023 - 2024.



أحرز أهداف "الشياطين الحمر": أليخاندرو غارناتشو في الدقيقة 3، ماركوس راشفورد من ضربة جزاء "56"، وأنتوني مارسيال "75".

وبالنتيجة يرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، بينما يظل في رصيد إيفرتون 4 نقاط، بعد خصم 10 نقاط من رصيده، بسبب مخالفات مالية، محتلاً المركز 19.

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