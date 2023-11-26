-->

Monday, 27 November 2023 12:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مانشستر يونايتد يُضاعف معاناة إيفرتون بثلاثية نظيفة بالدوري الإنجليزي

11/26/2023 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى الفوز على نظيره إيفرتون بثلاثية نظيفة، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي للموسم الجارى 2023 - 2024.


أحرز أهداف "الشياطين الحمر": أليخاندرو غارناتشو في الدقيقة 3، ماركوس راشفورد من ضربة جزاء "56"، وأنتوني مارسيال "75".

وبالنتيجة يرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، بينما يظل في رصيد إيفرتون 4 نقاط، بعد خصم 10 نقاط من رصيده، بسبب مخالفات مالية، محتلاً المركز 19.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN26112023000110011019ID1107487564

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث