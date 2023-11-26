مانشستر يونايتد يُضاعف معاناة إيفرتون بثلاثية نظيفة بالدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى الفوز على نظيره إيفرتون بثلاثية نظيفة، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي للموسم الجارى 2023 - 2024.
أحرز أهداف "الشياطين الحمر": أليخاندرو غارناتشو في الدقيقة 3، ماركوس راشفورد من ضربة جزاء "56"، وأنتوني مارسيال "75".
وبالنتيجة يرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، بينما يظل في رصيد إيفرتون 4 نقاط، بعد خصم 10 نقاط من رصيده، بسبب مخالفات مالية، محتلاً المركز 19.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN26112023000110011019ID1107487564
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.