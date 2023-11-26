«دبي للإعلام» تحفز موظفيها على ممارسة الرياضة وتبني أساليب حياة صحية

شاركت مؤسسة دبي للإعلام في فعاليات الدورة السابعة من «تحدي دبي للياقة» (30×30)، المبادرة الرياضية الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتهدف إلى جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً في العالم والتأكيد على مكانتها كأفضل المدن للحياة والعمل والزيارة.

وأعدت مؤسسة دبي للإعلام على مدار 30 يوماً سلسلة من الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تحفز مختلف قطاعات وأقسام وإدارات المؤسسة على القيام بممارسات رياضية مختلفة تركز على اللياقة البدنية والذهنية، وتحفز على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً، حيث أتاحت الفعاليات الفرصة أمام جميع الموظفين لممارسة تمارين وأنشطة رياضية متنوعة، ومن بينها اليوغا والجري وتمارين التمدد والتي تتناسب مع مختلف الأعمار والقدرات البدنية.

وأكد عبد الواحد جمعة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات حرص «دبي للإعلام» على دعم كافة المبادرات الحكومية، ومن بينها مبادرة «تحدي دبي للياقة» والسعي لتحقيق أهدافها. وقال: «يعكس «تحدي دبي للياقة» أهمية ممارسة الرياضة واتباع أنماط حياة صحية، واكتشاف القدرات الكامنة داخلنا، ما يسهم في تعزيز السعادة والطاقة الإيجابية بين أفراد المجتمع المحلي، كما يرفع من مستوى الوعي بأهمية ممارسة الرياضة في كافة الأماكن حول الإمارة، وليس فقط داخل الأندية الرياضية»، مشيراً إلى أن مشاركة «دبي للإعلام» عبر مختلف قطاعاتها وإداراتها في التحدي، يأتي ضمن إطار مسؤوليتها المجتمعية الرامية إلى تحسين مستويات اللياقة البدنية والصحية ضمن بيئة العمل، وحرصها على تعزيز العلاقات الاجتماعية والطاقة الإيجابية بين الموظفين، وعبر في الوقت ذاته عن اعتزازه بمشاركة «دبي للإعلام» في فعاليات تحدي دبي للياقة، إلى جانب مساهمتها في تغطية فعاليات المبادرة في مختلف أنحاء الإمارة.

وأضاف: عملت طواقم «دبي للإعلام» على تصميم برنامج متكامل يتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية المتنوعة وحصص اللياقة، التي يمكنها تعزيز اللياقة الذهنية والبدنية لدى الموظفين، وتحفيزهم على ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار فترة التحدي، كما تم تجهيز الأماكن التي سيتم فيها ممارسة الأنشطة داخل مكاتب قطاعات المؤسسة، بهدف تمكين الموظفين من ممارسة الرياضة ضمن أجواء إيجابية وملهمة.

وضمن مشاركتها في فعاليات «تحدي دبي للياقة»، احتفلت «دبي للإعلام» باليوم العالمي للسكري، وسعت من خلال أنشطتها الخاصة بهذا اليوم إلى دعم المصابين بمرض السكري، ورفع مستوى الوعي بهذا المرض وتأثيراته على المجتمع وطرق الوقاية منه، وتشجيع أفراده على ضرورة التشخيص المبكر، وأهمية اتباع أنظمة غذائية صحية، وممارسة النشاط البدني الذي يساعد على الوقاية من المرض، وفي هذا السياق، نظمت «دبي للإعلام» داخل مقراتها مجموعة من الأنشطة التي تسهم في تعريف الموظفين بهذا المرض وتأثيراته وطرق الوقاية منه.

يذكر أن «تحدي دبي للياقة» يهدف إلى تشجيع سكان دبي وزوارها على اتباع أنماط حياة صحية من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً، وذلك من خلال مجموعة متنوعة ومتميزة من الفعاليات والأنشطة الرياضية، وكان التحدي قد أسهم منذ انطلاقته عام 2017 في تعزيز البنية التحتية والمرافق الرياضية في جميع أنحاء المدينة، وحث أفراد المجتمع من كافة الجنسيات على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً. وقد شهدت دورة العام الماضي تحقيق رقم قياسي في عدد المشاركين في فعاليات التحدي والذي بلغ 2.2 مليون مشارك، حيث استقطبت الفعاليات الرئيسية التي أقيمت على شارع الشيخ زايد حوالي 35 ألف راكب دراجة في «تحدي دبي للدراجات الهوائية» و193 ألف عدّاء في «تحدي دبي للجري».

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