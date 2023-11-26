المجتمع الإماراتي تطور حتى التماسك

المنجزات الحضارية على مختلف أنواعها من الاقتصاد إلى العمران والتطور في وسائل النقل والمواصلات إلى التنمية الشاملة تجعل المراقبين والمتخصصين في التنمية الإنسانية يقفون بإعجاب وتقدير أمام المنجز الإماراتي، وذلك بسبب عوامل عدة: أولها العمر القصير الذي تحققت فيه مثل هذه المنجزات الجبارة، وثانياً التمكن والنجاح في المحافظة على العادات والتقاليد والموروث بل وتسخير التطور لخدمة المنجز الإنساني الإماراتي القديم، أما ثالث الأمور يتمثل في المحافظة على تماسك المجتمع الإماراتي ووحدته، رغم كل وسائل التغريب وتعدد قنوات التلقي الحضاري من شعوب وأمم مختلفة إلا أن الهوية الإماراتية حافظت على رياديتها وتميزها وتميز حضورها.

السبب يعود إلى قوة البناء في تقاليد الإنسان الإماراتي والتصاقه القوي بتراب أرضه وانتمائه الواضح والمخلص لأبناء جلدته.. ورغم أن ما تحققت لهذه الأرض المباركة من منجزات وقفزات مالية كبيرة جداً في عمر قصير نقلت إنسان هذه الأرض من حالة الفاقة والحاجة والعمل القاسي في الصحراء الحالكة أو في البحر، إلا أن هذه القفزة وإن ضربت في قيم دول وشعوب أخرى، إلا أنها لم تقوَ على الإنسان الإماراتي الذي ظل وفياً لتراثه وقيمه وأرضه فلم يقفز على ثوابته مثلما قفزت الموارد المالية.

الإنسان الإماراتي مثل أي إنسان له طموحات وآمال يريد النمو والبقاء والتطور يريد أن يبذل ويقدم أيضاً يريد أن يحصل على حاجاته ومتطلباته ورغباته ولكنه يتميز بالذكاء الفطري الذي اكتسبه من قسوة الصحراء وتموجات البحر وتقلباته.. لذا كان رقيه الحضاري متماشياً مع التطور الاقتصادي، ومع كل هذه الوفرة المالية التي تحققت، بل تواكبت تطلعاته ونظرته مع ما يتم تحقيقه من تقدم عمراني وتنموي، ظل المجتمع الإماراتي متماسكاً تماماً مثل السابق، ظلت عاداته وتقاليده في الترابط الأسري والاحتفال الاجتماعي لأي مناسبة ماثلة حتى اليوم، لم تقوَ أي عوامل حضارية حديثة من تقويضها، لأن المجتمع الإماراتي تفرد بخصائص قلما تجدها في مجتمع آخر فهم وإن كانوا أفراداً يكونون نسيجاً من القبائل التي تعيش على ثرى أرض الآباء والأجداد، إلا أنه جميعهم في الماضي كالحاضر، الدين الواحد واللسان الواحد والآمال والأحلام الواحدة، تاريخ وتراث وعادات وتقاليد جميعها قيم مشتركة.. لذا في وسط التطور والتقدم بقي الإنسان الإماراتي وفياً لأهله ولبلاده.

عندما أقول إن المجتمع الإماراتي مازال مترابطاً ومازال متحداً، ولم تدخل بين جنباته قشور الحضارة ولا وهن المادة ولا قسوة القلوب وضيق الأفق والنفوس، فهذه هي الحقيقة في أنصع صورها

وأوضح معالمها، ويمكن للدلالة على وحدة مجتمعنا أن يتم البرهنة بأمثلة عدة: منها الأسرة في الإمارات وقوة التلاحم بين أفرادها وحضورها الطاغي، الأسرة التي نشاهدها يومياً في طمأنينة الأطفال وحرص الأب والأم وتربيتهم الواحدة، ومن المعروف أن قياس استقرار أي مجتمع تبدأ من قياس وحدة وأمن وتكاتف الأسرة فيه، حيث يعد البناء الأسري من الأمثلة الصارخة على قوة الحياة الاجتماعية في أي كيان في العالم، بل تعد الأسرة هي النواة لأي تخلخل قد يعاني منه أي مجتمع.

وهناك نماذج أخرى مثل الزواج وتقاليده وطقوسه والتي هي ماثلة ومتوارثة حتى يومنا هذا، يمكن أيضاً النظر لجوانب أخرى تتعلق بالتكافل الاجتماعي وقيم احترام الكبير ورحمة الصغير وحماية المرأة ومنحها حقوقها ثم مشاهدة الواقع اليوم ومعرفة كيف تعامل الإنسان الإماراتي مع كل هذا التطور والتقدم، وكيف وظفه لدعم أسسه الاجتماعية المتينة، وحولها إلى قوانين وأنظمة لتحمي ترابط المجتمع وعاداته وتقاليده أولاً، ولتنمي عند الأجيال القادمة أهمية هذا الموروث وهذه القيم ثانياً.

لتستمر مسيرة البناء الاجتماعي في الإمارات في التطور الإيجابي ولتتحقق أكثر روح الاتحاد ككيان وطني مهم على مستوى العالم وككيان اجتماعي قوي عميق الجذور والقيم.. كيان اجتماعي يغذي العالم بفضائل الخير والسلام والمساواة والعدالة.