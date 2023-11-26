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تقديراً لموقف موسكو .. حماس تفرج عن محتجز يحمل الجنسية الروسية

11/26/2023 3:01:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت حركة "حماس" عصر اليوم الأحد، الإفراج عن محتجز في قطاع غزة يحمل الجنسية الروسية.

وقالت حماس في بيان مقتضب "استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمر بوتين وتقديراً للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية؛ أفرجت الحركة عن أحد المحتجزين من حملة الجنسية الروسية".

ومن المقرر أن تفرج حماس لاحقا عن 13 من المدنيين المحتجزين الإسرائيليين في غزة في اليوم الثالث من اتفاق الهدنة الإنسانية مع إسرائيل في قطاع غزة بوساطة قطرية ومصرية.

واحتجزت حماس وفصائل أخرى نحو 240 إسرائيليا بينهم أشخاص يحملون جنسيات أجنبية خلال هجومها غير المسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من الشهر الماضي.


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