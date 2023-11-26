تقديراً لموقف موسكو .. حماس تفرج عن محتجز يحمل الجنسية الروسية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت حركة "حماس" عصر اليوم الأحد، الإفراج عن محتجز في قطاع غزة يحمل الجنسية الروسية.
وقالت حماس في بيان مقتضب "استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمر بوتين وتقديراً للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية؛ أفرجت الحركة عن أحد المحتجزين من حملة الجنسية الروسية".
ومن المقرر أن تفرج حماس لاحقا عن 13 من المدنيين المحتجزين الإسرائيليين في غزة في اليوم الثالث من اتفاق الهدنة الإنسانية مع إسرائيل في قطاع غزة بوساطة قطرية ومصرية.
واحتجزت حماس وفصائل أخرى نحو 240 إسرائيليا بينهم أشخاص يحملون جنسيات أجنبية خلال هجومها غير المسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من الشهر الماضي.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN26112023000110011019ID1107487561
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.