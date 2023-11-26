مطار دمشق خارج الخدمة مجدداً بسبب قصف إسرائيلي

خرج مطار دمشق الدولي عن الخدمة مُجدداً، اليوم، من جراء تعرضه لقصف إسرائيلي بعد ساعات من استئناف عمله، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد: «شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد عصر اليوم الأحد غارة جديدة استهدفت مطار دمشق الدولي، حيث استهدفت مهابط المطار، ما أدى لخروجه عن الخدمة مجدداً».

كان مصدر في وزارة النقل السورية قد أكد، أمس، عودة مطار دمشق الدولي إلى العمل بشكل طبيعي، مع إعادة بعض شركات الطيران برمجة رحلاتها المقررة اليوم، ليصبح الانطلاق من مطار دمشق الدولي بدلاً من مطار اللاذقية.

وأضاف المصدر: «أعادت وزارة النقل والشركات الحكومية الأخرى العمل للمطار الذي تعرض لقصف إسرائيلي في 22 من شهر أكتوبر الماضي».

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