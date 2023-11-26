زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر للزلازل جنوب شرقي منطقة هالماهيرا الشمالية بإقليم مالوكو الشمالية الإندونيسي اليوم، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية الإندونيسية للأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية.

ونقلت وكالة أنباء «إنتارا» الإندونيسية عن هيئة الأرصاد القول إن مركز الزلزال كان عند التقاء خط عرض 1.32 درجة شمالاً وخط طول 128.01 درجة شرقاً، وعلى بعد نحو 24 كيلومتراً من المنطقة التي ضربها الزلزال، وعلى عمق 132 كيلومتراً.

وأوضحت الوكالة أنه لم يصدر أي تحذير من إمكانية حدوث موجات مد بحرية عاتية (تسونامي) في أعقاب الزلزال، غير أن هيئة الأرصاد حثت السكان المحليين على توخي الحذر من الهزات الارتدادية.

ولم تصدر على الفور أي تقارير تشير إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة للزلزال.

وتتعرض إندونيسيا بصورة متكررة للزلازل التي تضرب مناطق مختلفة من البلاد، حيث تقع البلاد على حزام المحيط الهادئ، المعروف أيضاً باسم «حزام النار»، حيث تلتقي العديد من الصفائح التكتونية، وتتسبب في أنشطة بركانية وزلزالية متكررة.

وشهد إقليم آتشيه، وهو الإقليم الواقع في أقصى غرب إندونيسيا، أشد الزلازل فتكاً وتدميراً على الإطلاق، حيث بلغت قوة أحد الزلازل 9.3 درجات، أعقبها تسونامي وذلك في السادس والعشرين من ديسمبر من عام 2004.

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