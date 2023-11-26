بايدن يعلن إفراج حماس عن طفلة أمريكية في عامها الرابع

أعلن الرئيس جو بايدن أن حركة حماس أفرجت، اليوم، عن رهينة أمريكية، مشيراً إلى أنها طفلة في عامها الرابع اسمها «أبيغايل».

وقال بايدن، في كلمة من ولاية ماساشوستس: «إنها حرة، وهي في إسرائيل».

كان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، قد أعلن، اليوم، أن هناك ما يدعو للاعتقاد بأنه سيتم إطلاق أحد الرهائن الأمريكيين من قطاع غزة اليوم.

وقال سوليفان، لبرنامج «واجه الصحافة»، الذي تبثه شبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية: «لدينا ما يدعو للاعتقاد بأن أحد هؤلاء الأمريكيين سيطلَق سراحه اليوم». لكنَّ سوليفان أحجم عن كشف هوية الرهينة.

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