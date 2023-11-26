سيراليون تصد هجوماً شنه جنود منشقون على ثكنات في فريتاون

أعلنت السلطات في سيراليون أنها صدت هجوما شنه "جنود منشقون" حاولوا اقتحام مستودع أسلحة تابع للجيش في فريتاون خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وأجبرتهم على التراجع إلى مشارف العاصمة، مشيرة إلى أنها استعادت الهدوء بعد فرض حظر تجول في عموم البلاد.

وحثت هيئة الطيران المدني في سيراليون شركات الطيران على وضع مواعيد جديدة لرحلاتها بعد إعلان حظر التجول، في حين قال جندي على الحدود مع غينيا المجاورة لرويترز إنهم تلقوا تعليمات بإغلاق الحدود.

وقال صحفي من رويترز كان قد صادف في وقت سابق مجموعة من الرجال المسلحين يستولون على سيارة للشرطة بالقرب من ثكنات ويلبرفورس إن الشوارع القريبة كانت خالية من المارة في الأغلب.

وأكد أحد الملثمين الذي كان يرتدي زيا عسكريا قبل أن يغادر في سيارة "سنطهر هذا المجتمع. نعلم ما ننوي فعله. لا نلاحق أي مدنيين عاديين وعليهم أن يمارسوا أنشطتهم بشكل طبيعي".

وتشهد سيراليون حالة من التوتر منذ إعادة انتخاب الرئيس جوليوس مادا بيو في يونيو، وهي النتيجة التي رفضها مرشح المعارضة الرئيسي وشكك فيها شركاء دوليون منهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الداخلية ديفيد تالوفا لرويترز إن المهاجمين هاجموا أيضا ثكنات للشرطة بعد أن نفدت ذخيرتهم واستولوا على مزيد من الأسلحة من أفراد الشرطة.

وقال مراسلون لرويترز إنه لا يزال من الممكن سماع دوي إطلاق نار في بعض أحياء فريتاون بينما يحتمى السكان في منازلهم في حوالي الساعة 15.00 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد.

وأكد وزير الإعلام شيرنور باه في بيان إن معظم أنحاء فريتاون تسود فيها حالة من الهدوء وتحت سيطرة قوات الأمن التي اشتبكت مع المهاجمين في منطقة جوي على الأطراف الشرقية للمدينة.

وأشار باه إلى تعرض بعض مراكز الاحتجاز الرئيسية للهجوم إلى جانب إطلاق سراح سجناء من قبل المسلحين المجهولين، مما يؤكد تقارير سابقة من مصدر حكومي.

ولم يتضح حتى الآن عدد السجناء الذين فروا من المنشأة التي قال تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية إنها مصممة لاستيعاب 324 سجينا لكنها كانت تضم أكثر من ألفي سجين في عام 2019.





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