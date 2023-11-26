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مصدر مقرب من حماس يؤكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة

11/26/2023 3:01:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد مصدر مقرب من حركة
حماس الأحد موافقتها على تمديد الهدنة مع اسرائيل "بين يومين وأربعة أيام".

وقال المصدر: "إن حركة حماس ابلغت الوسطاء موافقة فصائل المقاومة على تمديد الهدنة الحالية ما بين يومين إلى أربعة أيام"، وفقا لفرانس برس.

وأضاف "نتوقع أنه بإمكان المقاومة تأمين إطلاق سراح ما بين 20 الى 40 من الأسرى الإسرائيليين".

كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن في وقت سابق عن أمله في أن تستمر هدنة الأيام الأربعة إلى "ما بعد غد" الاثنين، موعد انتهائها.

وقال بايدن في خطاب في ماساشوستس: "هدفي وهدفنا أن تستمر هذه الهدنة الى ما بعد غد بحيث نرى الإفراج عن رهائن آخرين ومزيدا من المساعدة الإنسانية" يتم إيصالها إلى قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن حكومة الحرب في إسرائيل ستعقد اجتماعا الليلة لبحث تمديد الهدنة مع حماس.

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