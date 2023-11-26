وصول المجموعة الثالثة من الرهائن المفرج عنهم إلى إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي إن المجموعة الثالثة من الرهائن الذين أطلقت حركة حماس سراحهم، قد غادرت قطاع غزة، ودخلت الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش في بيان، إن موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد سلموا 12 رهينة إلى قوات الأمن عند السياج الحدودي مع إسرائيل. وجرى نقل رهينة أخرى بالمروحية إلى مستشفى إسرائيلي.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "بالتوازي، نقل ممثلو الصليب الأحمر أربع رهائن مفرج عنهم إلى مصر عبر معبر رفح"، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم من هناك إلى إسرائيل.

ويُعتقد، وفقا لتقارير إعلامية، أن الرهائن الأربعة على الحدود المصرية هم: ثلاثة مواطنين تايلانديين ومواطن إسرائيلي روسي.

وهؤلاء الأربعة ليسوا من ضمن الاتفاق الذي تفاوضت عليه إسرائيل وحماس. غير أنه لم يرد تأكيد رسمي بذلك حتى الآن.

ومن المقرر أن يتم الأحد الإفراج عن ثلاثة سجناء فلسطينيين مقابل كل رهينة تُفرج عنها حماس.

كانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت مساء الأحد، عن الإفراج عن 13 محتجزاً إسرائيلياً و3 تايلانديين وآخر روسي من قطاع غزة.

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