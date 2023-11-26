منتسبو البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين يطلعون على أفضل الممارسات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية

بدأ منتسبو البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين، الذي دشنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يوليو الماضي، زيارات ميدانية إلى عدد من الجهات الحكومية والمشاريع الحيوية في دولة الإمارات.

ويطلع منتسبو البرنامج من الوزراء ومساعدي الوزراء ومدراء العموم ومساعديهم من 29 دولة، خلال زياراتهم التي تستمر حتى يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري، على أفضل الممارسات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية سواء في الطاقة المستدامة، وأسواق المال، والبنية التحتية، والصناعة الوطنية، والفضاء والخدمات اللوجستية، والاقتصاد، والتحول الرقمي، وغيرها.

ويهدف البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين، الذي تم تصميمه بالتعاون بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، المنضوي تحت مظلة المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومكتب التبادل المعرفي الحكومي، إلى تعزيز قدرة المنتسبين على استشراف المستقبل ومواكبة المتغيرات والاستجابة لها، واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة، والاستعداد للتحديات المستقبلية للمجتمع، وتطوير السياسات والبرامج التي تعزز التنمية الشاملة والمستدامة.

تعزيز القدرات

وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يسهم في الارتقاء بمستوى أداء الكفاءات الحكومية، وصقل خبراتها لتعزيز قدراتها على مواكبة المستجدات العالمية واستشراف المستقبل.

وأشار سعادته إلى أن هذا البرنامج النوعي يحقق هدفاً رئيسياً لمكتب التبادل المعرفي الحكومي، يتمثل في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها العالمية في مجال الإدارة والتطوير الحكومي، كما يترجم رسالة دولة الإمارات في انفتاحها على العالم، وإتاحة الفرصة أمام الكوادر الحكومية المتميزة في البلدان الشقيقة والصديقة، للاطلاع على تجربتها الناجحة في الإدارة وتأهيل القادة، مؤكداً أن الزيارات الميدانية تتيح لمنتسبي البرنامج الاطلاع على جانب من التجربة الإماراتية الرائدة في قطاعات استراتيجية، إضافة إلى لقاء ومحاورة خبرات وطنية بارزة حول أهم القطاعات الحيوية في الدولة".

نموذج يحتذى

بدوره قال سعادة سعيد محمد العطر المدير العام للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «إن البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء منظومة كفاءات عالمية وصقل المواهب القيادية، للارتقاء بأساليب الإدارة والعمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات المؤسسية بما يلبي تطلعات أفراد المجتمع في العمل والرفاه، ويعزز مكانة دولة الإمارات في العالم باعتبارها نموذجاً يحتذى به في العمل الحكومي المتميز».

وأضاف: «يمثل البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين نقلة نوعية لإعداد قادة الغد، ومساندة حكومات العالم لتطوير مهارات نخبة من القيادات الحكومية، القادرة على إحداث تغيير حقيقي في أساليب الإدارة، وتأثير إيجابي في معدلات النمو الاقتصادي، وقراءة التحولات العالمية ووضع الخطط الاستباقية لمواجهة كل مستجد، ولا شك في أن الزيارات الميدانية لمنتسبي البرنامج إلى قطاعات ومؤسسات عدة في الإمارات سيكون لها دور مهم في نجاح هذا البرنامج، نظراً لما تتمتع به الدولة من خبرة طويلة في العمل الحكومي المتميز».

تأهيل القيادات الحكومية

وتضم قائمة الدول التي ينتمي إليها منتسبو البرنامج كلاً من: ألبانيا، وأذربيجان، والبرازيل، وباربادوس، وكوستاريكا، ومصر، وإثيوبيا، وجورجيا، وغينيا، وإندونيسيا، وكازاخستان، وكردستان العراق، وقرغيزستان، والمالديف، ومالطا، وسلطنة عمان، والباراجواي، ورومانيا، ورواندا، والسنغال، وسيشيل، وصربيا، وإسبانيا، وسوريا، وأوزبكستان، وزيمبابوي، وأوغندا، وكولومبيا، بالإضافة إلى دولة الإمارات.

ويطلع منتسبو البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين خلال الزيارات الميدانية على أبرز التجارب والنماذج التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مجالات الإدارة المؤسسية والخدمات الحكومية، إضافة إلى بناء القدرات وتأهيل القيادات الحكومية، وترسيخ ممارسات التميز وجودة الأداء ثقافة عمل في مختلف المجالات، فضلاً عن التعرف إلى منهجية الحكومة في تطوير السياسات والاستراتيجيات على أسس استباقية مستقبلية.

كما يطلع منتسبو البرنامج على أبرز المشاريع والمبادرات الوطنية في قطاع الذكاء الاصطناعي، ودورها في توظيف تقنيات المستقبل في مبادرات وبرامج حكومية وخاصة تخدم جميع القطاعات الحيوية في دولة الإمارات.

المشاريع التحولية

ويتعرف منتسبو البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين خلال الزيارات الميدانية إلى رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تركز على ترسيخ المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً من خلال تعزيز وتقديم أفضل خدمات في العالم، وتطوير أفضل نماذج العمل المرنة، وترسيخ البنية التحتية المرتكزة على الحلول التكنولوجية والرقمية، كما يطلعون على نماذج من المشاريع التحولية الكبرى في

عدد من الجهات الحكومية.

ويطلع منتسبو البرنامج على تطور الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات وتبنى الحلول الرقمية وتوظيف التقنيات الحديثة لإيجاد حلول مبتكرة في مختلف القطاعات، إضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات التي تطبقها الإمارات في مجال الابتكار واستشراف المستقبل، وأحدث التقنيات في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة وأبرز المشاريع والمبادرات لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي.

وخلال الزيارات الميدانية يتعرف المنتسبون إلى جهود دولة الإمارات في مجال استكشاف الفضاء، والإنجازات التي حققها رواد الفضاء الإماراتيون، إلى جانب الاطلاع على قصة نجاح مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» والخطط الطموحة المستقبلية للقطاع.

رؤية مستقبلية

ويزور منتسبو البرنامج مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، للتعرف إلى أبرز الفعاليات التي يشهدها المؤتمر للإسراع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على أهمية تمكين الشباب وتمثيلهم في المؤتمر لضمان تحقيق تغيير مستقبلي والتزام طويل الأمد لمواجهة تداعيات التغيّر المناخي.

كما يزور المشاركون في البرنامج عدداً من المعالم والمؤسسات الوطنية، منها مركز محمد بن راشد للفضاء، وغرف دبي، ومتحف المستقبل، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وبرج خليفة، ومتحف الشندغة، ومتحف اللوفر – أبوظبي، وكليفلاند كلينك أبوظبي، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.

ويستمر البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين لمدة 6 أشهر حيث يتيح للكفاءات الإدارية فرصة تبادل التجارب الناجحة، بما يسهم في إثراء مهاراتهم وتوسيع شبكة علاقاتهم المهنية.

ويسعى البرنامج إلى تأهيل شبكة قيادات عالمية برؤية مستقبلية، وإعداد نخبة من القيادات التي تمتلك المهارات القيادية اللازمة لتحقيق الازدهار لدول العالم، إضافة إلى تمكينهم من الحصول على فرص التعلم المستمر، وخلق شبكة من القيادات حول العالم لتبادل الخبرات ونقل المعارف وأفضل الممارسات.

ويستهدف البرنامج تطوير 8 كفاءات رئيسية وهي: الاستشراف الاستراتيجي، والمواطنة العالمية، والتفكير الريادي، إضافة إلى الشغف والالتزام وخلق القيمة، إلى جانب التنوع والإشراك، والاهتمام بالإنسان أولاً، وأخيراً الفضول والمرونة.

يذكر أن البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين يحتفل بتخريج منتسبيه في اليوم الأخير من أيام القمة العالمية للحكومات الموافق 14 فبراير 2024، حيث يعتبر الحدث فرصة أمام المنتسبين تتيح لهم الاستفادة من خبرات قادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار المشاركين في القمة من جميع أنحاء العالم والذين سيناقشون تطوير أدوات وسياسات ونماذج تعتبر ضرورية في تشكيل حكومات المستقبل.

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