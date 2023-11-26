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إسرائيل تعلن الإفراج عن 39 سجيناً فلسطينياً بموجب اتفاق الهدنة

11/26/2023 3:00:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعلنت سلطة إدارة السجون الإسرائيلية اليوم الاحد الإفراج عن 39 سجينا فلسطينيا بموجب اتفاق الهدنة الموقتة بين حركة حماس واسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ الجمعة ويستمر حتى الإثنين.

وجاء الاعلان بعدما افرجت حماس مساء الاحد عن دفعة ثالثة من 13 رهينة في اليوم الثالث من الهدنة، كانت تحتجزهم في قطاع غزة منذ هجومها على اسرائيل في السابع من اكتوبر.

وقالت إدارة السجون إنها تلقت صباحا قائمة بأسماء السجناء الذين سيفرج عنهم من سجون مجدو وجلبوع والدامون وعوفر "بيتونا" وكتسيعوت "النقب" ورامون ونفحة في صحراء النقب.


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