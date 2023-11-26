إسرائيل تعلن الإفراج عن 39 سجيناً فلسطينياً بموجب اتفاق الهدنة

(MENAFN
- Al-Bayan)
اعلنت سلطة إدارة السجون الإسرائيلية اليوم الاحد الإفراج عن 39 سجينا فلسطينيا بموجب اتفاق الهدنة الموقتة بين حركة حماس واسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ الجمعة ويستمر حتى الإثنين.
وجاء الاعلان بعدما افرجت حماس مساء الاحد عن دفعة ثالثة من 13 رهينة في اليوم الثالث من الهدنة، كانت تحتجزهم في قطاع غزة منذ هجومها على اسرائيل في السابع من اكتوبر.
وقالت إدارة السجون إنها تلقت صباحا قائمة بأسماء السجناء الذين سيفرج عنهم من سجون مجدو وجلبوع والدامون وعوفر "بيتونا" وكتسيعوت "النقب" ورامون ونفحة في صحراء النقب.
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