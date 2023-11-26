هزاع المنصوري وسلطان النيادي يقدمان تجربتهما الفضائية للأطفال

جذبت فعالية "يوم الفضاء" التي نظمها مهرجان العين للكتاب، جمهوراً كبيراً من الصغار والكبار على حد سواء، وقدم خلالها رائدا الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري خلاصة خبرتهما وتجربتهما في ارتياد الفضاء، كما قاما بالتقاط الصور التذكارية مع الأطفال على المسرح الرئيسي في العين سكوير.

وتحدث هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، إلى الأطفال معبراً عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العين للكتاب، مشجعاً إياهم على اقتناء الكتب وقراءتها، وشرح المنصوري الأسباب التي تدفع الإنسان لارتياد الفضاء وأهمية ذلك في تطوير حياته، كما قدم شرحاً عن محطة الفضاء الدولية ومهمتها ودورها إذ تعمل كمختبر علمي لبحوث الجاذبية وبيئة الفضاء، ويُجري أفراد طاقمها تجارب تشمل ميادين مختلفة تهم البشر منها علم الأحياء البشرية، والفيزياء، والفلك، والأرصاد الجوية، وطب الفضاء، الأمر الذي ساهم في تسهيل حياة البشر على الأرض.

كما تطرق المنصوري للحديث عن حلمه بارتياد الفضاء منذ كان صغيراً وكيف عمل على تحقيقه، مشيراً إلى أنه كان يحلم برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة في الفضاء ثم تمكن من تحقيق حلمه بفضل الجد والاجتهاد في الدراسة، موضحاً وجود شروط معينة يجب توافرها في رواد الفضاء، وبرامج محددة يخضعوا لها ليتم اختيارهم لهذه المهمة الصعبة والفريدة، إذ يقومون بتدريبات شاقة، ومنها العيش في أماكن حارة جداً والعيش في أماكن باردة جداً، والتدريب تحت الماء وغيرها، كما يجب أن يتعلموا مهارات عديدة مثل الصيانة والتصليح.



من جانبه تحدث سلطان النيادي، وهو صاحب أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، عن تجربته في ارتياد الفضاء حيث قضى في الفضاء مدة 6 أشهر، مؤكدًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد من أجل إنجاح المهمة، وقال: "إنها تجربة جميلة والحياة في الفضاء مميزة جداً، كنا 7 أشخاص، ونعمل ضمن طاقم واحد، لم نكن ننعم بالنوم كثيراً خلال هذه الفترة، ونقوم بإجراء التجارب العلمية ونعمل على تطوير العلاجات والأدوية للسكري والقلب والمفاصل وغيرها، وهذه العلاجات غالباً ما يتم تجربتها في الفضاء حيث تظهر نتائج الأدوية للعلماء بطرق أخرى، وكنا نلتقط صوراً للمناظر التي نشاهدها حولنا ونقوم بتصوير الأرض".

وقال النيادي، إنه يجب على رائد الفضاء أن يكون متسلحاً بالعلم والمعرفة، وأن يتلقى الكثير من التدريبات على أداء مهمات مختلفة ليتمكن من إنجاح مهمته، مشيراً إلى أنه تلقى الكثير من التدريبات قبل الإقلاع إلى الفضاء، مثل السباحة والطيران، ومن المهم أن يكون لدى رائد الفضاء إلمام بالميكانيك، حيث سيكون عليه إصلاح الأعطال الطارئة التي قد تحدث مع الفريق خلال رحلته إلى الفضاء.





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