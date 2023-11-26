تفاصيل غرق سفينة شحن طاقمها يضم مصريين وسوريين قبالة سواحل اليونان

أدى غرق سفينة شحن ترفع علم جزر القمر قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية في بحر إيجه إلى مصرع شخص بينما تتواصل عملية إنقاذ واسعة النطاق الأحد بحثًا عن 12 آخرين فقدوا في خضم هبوب رياح قوية في المنطقة.

وقامت مروحية إنقاذ بطلعة أخيرة قرابة الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي، فيما يتوقع أن تواصل سبعة قوارب تمشيط المنطقة التي غرقت فيها السفينة، بمساعدة سفينة تابعة لحرس الحدود وفرقاطة تابعة للبحرية، حسبما قال خفر السواحل لوكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق، أعلن خفر السواحل اليونانيون في بيان العثور على جثة رجل ونقلها إلى ميناء ميتيليني في عاصمة جزيرة ليسبوس.

وأفادت السلطات اليونانية بأنه كان على متن سفينة الشحن "رابتور" 14 شخصاً هم أفراد طاقمها.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية في اليونان عن الشركة المشغلة للسفينة ومقرها في لبنان، إن الطاقم يضم 11 مصرياً وسوريين وهنديا واحدا.

وفي وقت سابق الأحد تمكنت مروحية تابعة للقوات البحرية اليونانية من إنقاذ أحدهم، وفقاً لخفر السواحل، ونُقل إلى مستشفى ليسبوس العام.

وأكد المتحدث باسم خفر السواحل نيكوس أليكسيو لوكالة فرانس برس أنّ هذا الشخص "في حالة صدمة"، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأفاد الموقع الإلكتروني لقناة "إي رت تي نيوز" العامة اليونانية، بأن الرجل مصري وعُثر عليه عائماً على برميل وهو بصحة جيدة، رغم تعرّضه لإصابة في الرأس.

وما زال مصير أفراد الطاقم الـ12 الآخرين مجهولاً، لكن الأمل بالعثور عليهم على قيد الحياة بدأ يتضاءل مع حلول المساء.

وتشارك في عملية الإنقاذ ثماني سفن، وثلاث سفن تابعة لخفر السواحل، ومروحيتان تابعتان للقوات الجوية والبحرية، وفرقاطة تابعة للبحرية.

وأوردت السلطات أنّ السفينة كانت محمّلة بشحنة من الملح، وغرقت فجر الأحد على بعد 4,5 أميال بحرية جنوب غرب ليسبوس بالقرب من السواحل التركية.

وكانت السفينة تبحر من الدخيلة في شمال مصر باتجاه اسطنبول. ويبلغ طولها 106 أمتار، وبنيت في العام 1984.



- "ظواهر خطيرة"-

وأفادت السلطات بأنّ السفينة أبلغت في البداية عن تعرّضها لعطل ميكانيكي في الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (05,00 بتوقيت غرينتش).

وقال أليكسيو لوكالة فرانس برس إنه عند الساعة 08,20 صباحا، أبلغ القبطان بأن السفينة تميل إلى جانب واحد وفعّل إشارة الاستغاثة، قبل أن تختفي عن شاشات الرادار.

وبحسب وكالة الأنباء الحكومية في اليونان، يُعتقد أنّ المياه دخلت إلى السفينة المثقلة بالأحمال، بسبب الأمواج القوية، ما أدى إلى غرقها.

وقال مسؤول في خفر السواحل اليونانيين لوكالة فرانس برس "لا نتوقع تسرّبًا للوقود، على الأقلّ ليس على نطاق واسع، لأنه لم يحصل تصادم".

ولم تبحر سفن عديدة وبقيت راسية في مناطق عدة في اليونان خلال عطلة نهاية الأسبوع إذ راوحت سرعة الرياح بين تسع وعشر درجات على مقياس بوفورت، ما يشير إلى عاصفة قوية.

ورفعت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية اليونانية مستوى الإنذار السبت من "أحوال جوية سيئة" إلى "ظواهر جوية خطيرة"، مع تحرك العاصفة أوليفر (وسُمّيت بيتينا أيضًا) من البحر الأدرياتيكي في اتجاه اليونان.





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