أمريكا.. العثور على 4 جثث بالقرب من مخيم للمشردين في كارولينا الشمالية



قالت شرطة ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية إن عناصرها الذين وصلوا إلى موقع إطلاق النار في الولاية يوم الأحد عثروا على جثامين أربعة أشخاص قتلوا بالرصاص فيما يبدو أنه موقع تخييم للمشردين.

قال الكابتن إريك بوب، مأمور مقاطعة سامبسون، لقناة ورال-تي في، إن المراجعة الأولية لمسرح الجريمة أشارت إلى أن شخصا ما قتل ثلاثة أشخاص قبل أن ينتحر.

أعلنت السلطات العثور على رجلين وامرأتين مقتولين حول خيمة في نهاية طريق خاص مليء بالحفر الضخمة بالقرب من أوتريفيل.

لم تكشف الشرطة عن أسماء القتلى وقال بوب إن المحققين ما زالوا يجمعون الأدلة لتحديد كيفية حدوث إطلاق النار.

تقع أوتريفيل على بعد حوالي 90 كيلومترا جنوب مدينة رالي، عاصمة الولاية.