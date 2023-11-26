ريال مدريد يتحدى الغيابات ويعتلي قمة الدوري الإسباني بثلاثية في قادش



أحرز النجم البرازيلي الشاب رودريجو هدفين وصنع آخر، ليقود فريقه ريال مدريد لاعتلاء قمة الدوري الإسباني لكرة القدم (مؤقتا)، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه قادش، الأحد، في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة.

وفي ظل الغيابات العديدة التي عانى منها الريال قبل اللقاء، كان رودريجو على موعد مع التألق في المباراة، حيث افتتح التسجيل للفريق الأبيض في الدقيقة 14، ثم أضاف الهدف الثاني للفريق الملكي في الدقيقة 64، ليواصل هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي بمختلف المسابقات.

وكان رودريجو أحرز هدفا خلال فوز الريال 3 / صفر على سبورتنج براجا البرتغالي بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يسجل ثنائية في فوز الفريق 5 / 1 على ضيفه فالنسيا في المرحلة الماضية بالدوري الإسباني.

وواصل رودريجو تألقه في اللقاء، بعدما صنع الهدف الثالث، الذي أحرزه زميله الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة 74.

بهذا الهدف، عزز بيلينجهام، المنتقل للريال في الصيف الماضي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، موقعه في صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني، بعدما رفع رصيده إلى 11 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد.

ولم يكن رودريجو ضمن التشكيلة الأساسية التي أعلن عنها كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق قبل انطلاق اللقاء، لكن المدير الفني الإيطالي قرر الدفع به قبل لحظات من بداية المباراة عقب تعرض براهيم دياز، الذي كان ضمن القائمة الأساسية، لآلام في المعدة، حسبما أفادت صحيفة (ماركا) الإسبانية، لينضم لقائمة الغائبين عن اللقاء.

وخاض ريال مدريد المباراة بدون عدد كبير من نجومه مثل فينيسيوس جونيور وإدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني وحارس مرماه كيبا أريزابالاجا بداعي الإصابة، بالإضافة للثنائي إيدير ميليتاو وتيبو كورتوا، الغائبين منذ بداية الموسم بسبب إصابتهما في الرباط الصليبي للركبة.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد الريال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في الموسم الماضي لمصلحة غريمه التقليدي برشلونة، إلى 35 نقطة، في الصدارة، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه جيرونا، الحصان الأسود للبطولة، الذي مازال بإمكانة العودة للقمة حال فوزه على ضيفه أتلتيك بلباو، الاثنين، في ختام مباريات المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد قادش، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم مقابل فوزين و4 تعادلات، عند 10 نقاط في المركز السادس عشر، بفارق نقطتين أمام مراكز الهبوط.

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