9.8 مليارات دولار إنفاق الأمريكيين في الـ«بلاك فرايدي» بارتفاع 7.5%

ارتفع حجم إنفاق الأمريكيين على التجارة الإلكترونية في الـ «بلاك فرايدي» بنسبة 7.5%، مقارنة بمستويات العام الماضي.

بلغ حجم الإنفاق مستوى قياسياً عند 9.8 مليارات دولار في الولايات المتحدة، بحسب البيانات الواردة في تقرير Adobe Analytics.

وتعكس تلك البيانات رغبة المستهلكين في الإنفاق على أفضل الصفقات، ومن خلال بحثهم عن تلك الصفقات عبر الإنترنت.

ووفق المحلل الرئيسي في Adobe Digital Insights فيفيك بانديا، فإن «عمليات الشراء الاندفاعية ربما لعبت دوراً في نمو مبيعات الـ «بلاك فرايدي»، بالنظر إلى أن 5.3 مليارات دولار من المبيعات عبر الإنترنت جاءت من التسوق عبر الهاتف المحمول».

وكشف عن أن «المؤثرين والإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، هي عوامل سهلت على المستهلكين الحصول على إنفاق مريح على أجهزتهم المحمولة».

ومع ذلك، لا يزال المتسوقون حساسين للأسعار، ويديرون ميزانيات أكثر صرامة بسبب التضخم القياسي وأسعار الفائدة في العام الماضي.

وفقاً لاستطلاع Adobe، جاءت 79 مليون دولار من المبيعات من المستهلكين الذين اختاروا طريقة الدفع المرنة «اشتر الآن، ادفع لاحقاً» بزيادة قدرها 47٪ عن العام الماضي.

أما بالنسبة للفئات الأكثر مبيعاً في الـ «بلاك فرايدي»، جاءت الإلكترونيات مثل الساعات الذكية وأجهزة التلفزيون، إلى جانب الألعاب، في المقدمة.

وإلى ذلك، وجد تحليل Mastercard لمبيعات الـ «بلاك فرايدي» لهذا العام أن المبيعات داخل المتاجر ارتفعت بنسبة تزيد قليلاً على 1% مقابل المبيعات عبر الإنترنت، والتي نمت بأكثر من 8% مقارنة بالعام الماضي.

بينما تتوقع Adobe أن تستمر قوة الإنفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع وخلال Cyber Monday مع استمرار أكبر الصفقات.

ويتوقع التقرير أن ينفق المتسوقون عبر الإنترنت ما يقرب من 10 مليارات دولار على مدار يومي السبت والأحد، و12 مليار دولار في الـ Cyber Monday.

لكن من المرجح أن يبدأ الإنفاق في الانخفاض بشكل أعمق في موسم العطلات، وفقاً لبانديا. يمكن أن يكون يوم Cyber Monday، آخر يوم للصفقات الرئيسية في موسم العطلات، هو الارتفاع الأخير في الإنفاق على السلع غير الأساسية لبقية العام.

من جهة أخرى، قالت شركة «شوبيفاي»، وهي منصة تجارة إلكترونية مقرها في كندا، إن مبيعات «بلاك فرايدي» العالمية زادت بنسبة 22%، بقيادة الملابس ومنتجات العناية الشخصية والمجوهرات.