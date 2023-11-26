71 مليار دولار مشتريات المتسوقين في «الجمعة السوداء» عالمياً

أكدت شركة سيلزفورس إن إجمالي مشتريات المتسوقين في «الجمعة السوداء» بلغ 16.4 مليار دولار في الولايات المتحدة و70.9 مليار دولار على مستوى العالم.

وتتوقع الشركة أن تصل الخصومات في «يوم اثنين الإنترنت» إلى 30%، مشيرة إلى أن المستهلكين قد لا يجدون المنتجات المعروضة مرة أخرى إذا قرروا الانتظار من أجل الحصول على خصومات أعلى.

أظهرت بيانات من مواقع البيع بالتجزئة أن المتسوقين في الولايات المتحدة يسعون إلى الاستفادة من أفضل العروض المتاحة خلال العطلة الحالية والحصول على أكبر الخصومات قبل يوم اثنين الإنترنت، الذي يصادف موعده غداً ويتميز بعروضه المميزة.

ويوم الاثنين الإلكتروني هو أول يوم اثنين بعد عطلة عيد الشكر ويشتهر بكثرة العروض الترويجية التي يقدمها التجار عبر الإنترنت، ومن المتوقع أن يمثل أكبر يوم للتسوق الإلكتروني في الولايات المتحدة هذا العام.

وقال روب جارف، نائب الرئيس والمدير العام لقسم البيع بالتجزئة لدى شركة (سيلزفورس)، إن ارتفاع معدل المرور عبر الإنترنت في يوم الجمعة السوداء، وهو اليوم التالي لعيد الشكر، أظهر مدى الجهد والوقت الذي يستغرقه المتسوقون لاختيار أقل البضائع كلفة وأعلاها من حيث القيمة.

وتتبع شركة (سيلزفورس) البيانات المتدفقة عبر خدمتها للتجارة الإلكترونية المعروفة باسم (كوميرس كلاود).

وأضاف جارف إن تجار التجزئة في الولايات المتحدة «رفعوا نسبة الخصومات» إلى ما يقرب من 30% في المتوسط في يوم الجمعة السوداء.

وتتوقع شركة (أدوبي أناليتكس) أن ينفق المتسوقون مبلغاً قياسياً قدره 12 مليار دولار في يوم الاثنين الإلكتروني، وهو ما يمثل زيادة 5.4% عن العام الماضي.

وقال فيفيك بانديا، كبير المحللين لدى شركة (أدوبي ديجيتال إنسايتس)، إن من المتوقع أن يعرض تجار التجزئة ​​تخفيضات في الأسعار تصل في المتوسط إلى 30% على الإلكترونيات و19% على الأثاث يوم «اثنين الإنترنت».

وقال بانديا إن المتسوقين في «يوم اثنين الإنترنت» قد ينفقون 4 مليارات دولار بين الساعة 6 مساءً و11 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة «لأنهم سيكونون قلقين بشأن ضعف الخصومات بعد ذلك».

وقالت شركة «ماستركارد» التي تقيس مبيعات التجزئة عبر جميع أشكال الدفع إن مبيعات التجارة الإلكترونية ارتفعت 8.5% في يوم الجمعة السوداء، بينما ارتفعت المبيعات داخل المتاجر واحداً بالمئة.