رئيس الدولة والشيوخ وضيوف الإمارات يشهدون الجولة الختامية لبطولة العالم للفورمولا1 في حلبة ياس

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " اليوم منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم للفورمولا1، "جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لموسم 2023 في نسختها الـ 15" التي أقيمت على حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

كما شهد المنافسات كل من..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين بجانب رؤساء وفود ومسؤولين ضيوف الدولة وجمهور من مختلف دول العالم من محبي هذه الرياضة.

وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة جميع محبي رياضة سباقات السيارات في العالم بنجاح اختتام البطولة والمنافسات التي شهدتها "جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لموسم 2023".

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لجهود منظمي الجولة الختامية للبطولة مثمناً دور جميع الشركاء في إنجاح استضافة دولة الإمارات هذا الحدث الرياضي العالمي.

وكان سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد حضرا إلى نقطة انطلاق مركبات سباق"أبوظبي 2023" معلنين انطلاق الجولة الختامية لبطولة العالم بعد عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي ختام السباق ، توج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان المتسابق الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل بلقب الجولة الختامية لبطولة العالم لموسم 2023 للفورمولا1.