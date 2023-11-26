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حماس تسلّم الصليب الأحمر مجموعة جديدة من المحتجزين الإسرائيليين

11/26/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، اليوم، أن الصليب الأحمر بدأ تسلُّم مجموعة جديدة مكونة من 13 محتجزاً إسرائيلياً وخمسة آخرين يحملون جنسيات أخرى من حركة «حماس».

وذكرت القناة أن مسؤولي الأمن في مصر بدأوا أيضاً إجراءات تبادل المحتجزين.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن 14 رهينة إسرائيلية و3 أجانب ممن تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة منذ هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر، سُلّموا للصليب الأحمر.

وقال الجيش، في بيان صدر في اليوم الثالث من اتفاق الهدنة: «بناءً على معلومات وردت من الصليب الأحمر، تم نقل 14 رهينة إسرائيلية وثلاث رهائن أجانب إلى الصليب الأحمر».

كان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، قد أكد أن الهدنة الفلسطينية - الإسرائيلية سارية دون عوائق لليوم الثالث، وهو ما يعود إلى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر.

وأضاف، في بيان له اليوم، أن السلطات المصرية تسلمت قائمة المحتجزين بقطاع غزة، وتضم 13 إسرائيلياً، كما تسلمت قائمة الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، وتضم 39 فلسطينياً.

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