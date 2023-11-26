حماس تسلّم الصليب الأحمر مجموعة جديدة من المحتجزين الإسرائيليين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، اليوم، أن الصليب الأحمر بدأ تسلُّم مجموعة جديدة مكونة من 13 محتجزاً إسرائيلياً وخمسة آخرين يحملون جنسيات أخرى من حركة «حماس».
وذكرت القناة أن مسؤولي الأمن في مصر بدأوا أيضاً إجراءات تبادل المحتجزين.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن 14 رهينة إسرائيلية و3 أجانب ممن تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة منذ هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر، سُلّموا للصليب الأحمر.
وقال الجيش، في بيان صدر في اليوم الثالث من اتفاق الهدنة: «بناءً على معلومات وردت من الصليب الأحمر، تم نقل 14 رهينة إسرائيلية وثلاث رهائن أجانب إلى الصليب الأحمر».
كان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، قد أكد أن الهدنة الفلسطينية - الإسرائيلية سارية دون عوائق لليوم الثالث، وهو ما يعود إلى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر.
وأضاف، في بيان له اليوم، أن السلطات المصرية تسلمت قائمة المحتجزين بقطاع غزة، وتضم 13 إسرائيلياً، كما تسلمت قائمة الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، وتضم 39 فلسطينياً.
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