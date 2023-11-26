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القاهرة الإخبارية: وصول الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى رام الله

11/26/2023 2:28:58 PM
(MENAFN- Youm7) ذكرت قناة القاهرة الاخبارية في خبر عاجل لها وصول الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى رام الله

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، في اليوم الثالث، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.








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