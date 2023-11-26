أقارب الطفل الفلسطيني أحمد شبات: كل الشكر لمصر أم الدنيا وللرئيس السيسى

(MENAFN
- Youm7) قال أحد أقارب الطفل الفلسطيني أحمد شبات في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية": نوجه كل الشكر للدولة المصرية أم الدنيا وللرئيس السيسي، استجاب بشكل سريع جدا، بارك الله فيه وفي أم الدنيا.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استجاب لمناشدة أقارب الطفل الفلسطيني أحمد شبات، الذي تعرض لقصف فقد فيه جميع أسرته وفقد أيضا قدميه، ووجه الرئيس المصري باستقبال الطفل في أحد المستشفيات المصرية، وتقديم المساعدات الطبية والصحية له وكل أوجه الرعاية.
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