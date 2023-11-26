أقارب الطفل الفلسطيني أحمد شبات: كل الشكر لمصر أم الدنيا وللرئيس السيسى

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استجاب لمناشدة أقارب الطفل الفلسطيني أحمد شبات، الذي تعرض لقصف فقد فيه جميع أسرته وفقد أيضا قدميه، ووجه الرئيس المصري باستقبال الطفل في أحد المستشفيات المصرية، وتقديم المساعدات الطبية والصحية له وكل أوجه الرعاية.

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