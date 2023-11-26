أونروا: المُساعدات المُدخَلة إلى غزة نقطة فى محيط احتياجات القطاع

MENAFN - Youm7) وصفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم /الأحد/، المساعدات التى تدخل لقطاع غزة الآن بأنها "نقطة فى مُحيط" الاحتياجات الإنسانية على أرض الواقع.

وقال المستشار الإعلامى لـ(أونروا) عدنان أبو حسنة - فى تصريح - "نحتاج إلى 200 شاحنة مساعدات يوميًا باستمرار لمدة لا تقل عن شهرين لتلبية الاحتياجات، وهناك حاجة إلى المزيد من الوقود للتمكن من تشغيل الخدمات والقطاعات التى تدعمها (أونروا) مثل تحلية المياه والصرف الصحى والمستشفيات والمخابز والاتصالات".





وأضاف: "الوضع الإنسانى شمالى غزة خطر، فلا يوجد مياه شرب ولا طعام، لذلك فإن المساعدات التى نرسلها مهمة.. نحن نرسل فى الوقت الحالى أيضًا قوافل باتجاه مدينة غزة وشمالها"، مُحذرًا من خطورة الوضع الإنسانى جنوبى القطاع وشماله.



وبدورها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فى بيان مقتضب، بإرسال قافلة مُساعدات مكونة من 50 شاحنة من رفح جنوب قطاع غزة نحو مدينة غزة وشمالها، موضحة أن القافلة مُحملة بمواد إغاثية وغذائية، ومياه شرب، وأدوية ومستلزمات إسعافية.





وأشارت إلى أن مجموعة من مُتطوعى الجمعية فى محافظتى غزة والشمال ستقوم باستقبال القافلة ومرافقتها لتوزيع المساعدات للمواطنين الصامدين فى المحافظتين.

