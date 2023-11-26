وزير خارجية العراق يؤكد ضرورة معاقبة عناصر داعش ضمن الإطار القانونى والقضائى

MENAFN - Youm7) أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، أن تنظيم "داعش" الإرهابى ارتكب جرائم عديدة ضد العراقيين وقد شملت جميع الطوائف والأديان والفئات، مشيرا إلى أن معاقبة مرتكبيها ضرورة واجبة ضمن الإطار القانونى والقضائى العراقى.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم /الأحد/، المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والوفد المرافق له، حيث استعرض حسين التضحيات التى قدمها العراق فى التصدى لتنظيم "داعش"، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا).



وأشار حسين إلى أن العراق يولى اهتمامًا بالغًا بدراسة المبادرات التى يعرضها المجتمع الدولى والتى من شأنها المساهمة بتجريم الأعمال الوحشية التى ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابى ومحاسبة مرتكبيها.



من جانبه، استعرض خان جهود المحكمة الجنائية الدولية وسعيها لاستخدام السبل القانونية لمحاسبة مرتكبى جرائم تنظيم "داعش" الإرهابى فى العراق وإصدار أحكام قضائية بحق مرتكبى تلك الجرائم، مشيرا إلى رغبة المحكمة بالتعاون مع العراق فى هذا المجال.



من ناحية أخرى، وافق رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، اليوم، على استقالة محافظ نينوى نجم عبد الله عبد الجبوري.



وذكر المكتب الإعلامى للسودانى - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - أن الجبورى تقدم باستقالته بعد أن رد مجلس النواب التوصية التى أقرها مجلس الوزراء فى 17 أكتوبر الماضي، بالاستثناء من إجراءات المساءلة والعدالة، استنادا إلى أحكام المادة (12) من قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2010.