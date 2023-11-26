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رئيس الوزراء العراقى يدعو إلى مساعدة بلاده فى تحديد الداعمين للإرهاب ومحاكمتهم

11/26/2023 2:28:57 PM
(MENAFN- Youm7) دعا رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، المحكمة الجنائية الدولية إلى مساعدة بلاده فى تحديد الداعمين للإرهاب من أجل مقاضاتهم فى المحاكم العراقية.

وذكر المكتب الإعلامى للسودانى -فى بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، اليوم /الأحد/- أن السودانى استقبل المُدّعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان والوفد المرافق له، حيث بحثا آليات التعاون بين الحكومة العراقية والمحكمة الجنائية الدولية؛ لمحاسبة عناصر عصابات "داعش" الإرهابية الذين ارتكبوا الجرائم فى العراق بما يساعد فى إنصاف آلاف الضحايا الذين قضوا على يد الإرهاب.


وأشار السودانى إلى أن العراق حارب الإرهاب بالنيابة عن العالم وتمكن من هزيمته، وقدم فى سبيل ذلك الكثير من التضحيات.


من جانبه، أكد خان حرص المحكمة الجنائية الدولية على ملاحقة ومحاسبة المنتمين للتنظيمات الإرهابية فى العراق وإنصاف الضحايا، مضيفا أن العراقيين ألحقوا الهزيمة بداعش الإرهابية عبر وحدتهم وتماسكهم والتصميم على تطهير أرضهم.







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