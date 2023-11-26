إقامة عزاء آخر أشقاء الزعيم الراحل جمال عبد الناصر غدًا بمسجد المشير

(MENAFN
- Youm7) توفي عادل عبد الناصر حسين الشقيق الأصغر للزعيم الراحل جمال عبد الناص ، ودفن بمقابر العائلة بالإسكندرية وسط حضور العائلة، وذلك مساء أمس.
وبحسب محسن جلال نائب رئيس العربي الناصري سيقام غدا العزاء بمسجد المشير بالقاهرة الجديدة.
والدكتور عادل عبد الناصر، هو أصغر أشقاء الرئيس الراحل عبد الناصر، وهم: عز العرب عبد الناصر، والليثى عبد الناصر، وشوقى عبد الناصر، ومصطفى عبد الناصر، وحسين عبد الناصر، ورفيق عبد الناصر، وطارق عبد الناصر، والأخير عادل والذي كام يعمل أستاذا للتاريخ الحديث فى كلية الآداب جامعة الإسكندرية.
MENAFN26112023000132011024ID1107487493
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.