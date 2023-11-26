-->

Monday, 27 November 2023 12:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إقامة عزاء آخر أشقاء الزعيم الراحل جمال عبد الناصر غدًا بمسجد المشير

11/26/2023 2:28:54 PM
(MENAFN- Youm7) توفي عادل عبد الناصر حسين الشقيق الأصغر للزعيم الراحل جمال عبد الناص ، ودفن بمقابر العائلة بالإسكندرية وسط حضور العائلة، وذلك مساء أمس.



وبحسب محسن جلال نائب رئيس العربي الناصري سيقام غدا العزاء بمسجد المشير بالقاهرة الجديدة.



والدكتور عادل عبد الناصر، هو أصغر أشقاء الرئيس الراحل عبد الناصر، وهم: عز العرب عبد الناصر، والليثى عبد الناصر، وشوقى عبد الناصر، ومصطفى عبد الناصر، وحسين عبد الناصر، ورفيق عبد الناصر، وطارق عبد الناصر، والأخير عادل والذي كام يعمل أستاذا للتاريخ الحديث فى كلية الآداب جامعة الإسكندرية.
















MENAFN26112023000132011024ID1107487493

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث