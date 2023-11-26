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وزيرة التضامن تتابع حادث صحراوي المنيا وصرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفي

11/26/2023 2:28:54 PM
(MENAFN- Youm7) تتابع الدكتورة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
حادث التصادم الذي وقع بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب شرقي محافظة المنيا، وأسفر عن مصرع 14 شخصًا، وأصيب 2 آخرين بجروح وكسور.



ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فور وقوع الحادث مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة المواطنين، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، و تقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.



وقد تقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، من وزارة التضامن الاجتماعي، وتقديم مساعدة لكل مصاب حسب نسبة العجز والإصابة.
















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