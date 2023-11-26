وزيرة التضامن تتابع حادث صحراوي المنيا وصرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفي

(MENAFN
- Youm7) تتابع الدكتورة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
حادث التصادم الذي وقع بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب شرقي محافظة المنيا، وأسفر عن مصرع 14 شخصًا، وأصيب 2 آخرين بجروح وكسور.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فور وقوع الحادث مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة المواطنين، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، و تقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.
وقد تقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، من وزارة التضامن الاجتماعي، وتقديم مساعدة لكل مصاب حسب نسبة العجز والإصابة.
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