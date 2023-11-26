وزارة الأوقاف: افتتاح 20 مسجدًا الجمعة المقبل.. 13 جديدًا و7 صيانة وتطوير

(MENAFN
- Youm7) أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 20 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر المقبل منها 13 جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 7 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 369 مسجدًا منها 282 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 87 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 24/ 11/ 2023 م عدد 11391 مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و 415 مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الأقصر
1. مسجد العطاطوه– الرياينة - أرمنت
مديرية أوقاف سوهاج
2. مسجد الشيمي– قرية نيده– مركز أخميم
3. مسجد سيد المرسلين - السمطا – البلينا
مديرية أوقاف القاهرة
4. مسجد زون 9 - الكائن بزون 9 الياسمين – كمبوند جاردينا سيتي
مديرية أوقاف بني سويف
5. مسجد الفتح – عزبة أبو النور – هرم ميدوم – الواسطى – بني سويف
6. مسجد أبو بكر الصديق – ونا القس – الواسطى – بني سويف
مديرية أوقاف مطروح
7. مسجد سيدنا يوسف – العجارمة – غرب مطروح
مديرية أوقاف البحيرة
8. مسجد الرحمن – عزبة الصيرفي – قرية قافلة – أبو حمص
9. مسجد نجع الأرز – زاوية حمور – مركز الدلنجات - البحيرة
10. مسجد 7/4 الثورة – كفر الدوار - البحيرة
مديرية أوقاف المنيا
11. مسجد زروق – عزبة زروق – دروة - ملوي
12. مسجد الأنوار المحمدية – عزبة وابور الضبع- ملوي
مديرية أوقاف المنوفية
13. مسجد القبلي ( شعيب ) – إيبشادي - الشهداء
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
1. مسجد الرحمن – عزبة إسلام – إهناسيا الخضراء
مديرية أوقاف الفيوم
2. مسجد ناصر – بندر سنورس
مديرية أوقاف المنيا
3. مسجد الرحمة القبلي – قرية القايات – العدوة
مديرية أوقاف البحيرة
4. مسجد الرحمة الدوار – كوم البركة – كفر الدوار
5. مسجد التقوى عبدالمجيد المرسي - بدر
مديرية أوقاف مطروح
6. مسجد التقوى – غرب مطروح
7. مسجد التنعيم – غرب مطروح
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