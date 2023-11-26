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وزارة الأوقاف: افتتاح 20 مسجدًا الجمعة المقبل.. 13 جديدًا و7 صيانة وتطوير

11/26/2023 2:28:54 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 20 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر المقبل منها 13 جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 7 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 369 مسجدًا منها 282 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 87 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 24/ 11/ 2023 م عدد 11391 مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و 415 مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الأقصر

1. مسجد العطاطوه– الرياينة - أرمنت

مديرية أوقاف سوهاج

2. مسجد الشيمي– قرية نيده– مركز أخميم

3. مسجد سيد المرسلين - السمطا – البلينا

مديرية أوقاف القاهرة

4. مسجد زون 9 - الكائن بزون 9 الياسمين – كمبوند جاردينا سيتي

مديرية أوقاف بني سويف

5. مسجد الفتح – عزبة أبو النور – هرم ميدوم – الواسطى – بني سويف

6. مسجد أبو بكر الصديق – ونا القس – الواسطى – بني سويف

مديرية أوقاف مطروح

7. مسجد سيدنا يوسف – العجارمة – غرب مطروح

مديرية أوقاف البحيرة

8. مسجد الرحمن – عزبة الصيرفي – قرية قافلة – أبو حمص

9. مسجد نجع الأرز – زاوية حمور – مركز الدلنجات - البحيرة

10. مسجد 7/4 الثورة – كفر الدوار - البحيرة

مديرية أوقاف المنيا

11. مسجد زروق – عزبة زروق – دروة - ملوي

12. مسجد الأنوار المحمدية – عزبة وابور الضبع- ملوي

مديرية أوقاف المنوفية

13. مسجد القبلي ( شعيب ) – إيبشادي - الشهداء

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بني سويف

1. مسجد الرحمن – عزبة إسلام – إهناسيا الخضراء

مديرية أوقاف الفيوم

2. مسجد ناصر – بندر سنورس

مديرية أوقاف المنيا

3. مسجد الرحمة القبلي – قرية القايات – العدوة

مديرية أوقاف البحيرة

4. مسجد الرحمة الدوار – كوم البركة – كفر الدوار

5. مسجد التقوى عبدالمجيد المرسي - بدر

مديرية أوقاف مطروح

6. مسجد التقوى – غرب مطروح

7. مسجد التنعيم – غرب مطروح
















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