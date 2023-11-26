مناقشة استخدامات الذكاء الاصطناعي فى البحوث الإعلامية بإعلام القاهرة غدا

ينظم قسم الصحافة

بكلية الاعلام جامعة القاهرة

، غدا الملتقى العلمى الأول لهذا العام ويعرض لإحدى الإشكاليات المهمة التى تشغل المجتمع البحثى حيث يناقش الضوابط الأخلاقية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعى فى البحوث الإعلامية.

تترأس الجلسة الدكتورة ليلى عبد المجيد الأستاذ بقسم الصحافة والعميد الأسبق لكلية الاعلام، وتتحدث عن الاشكاليات الأخلاقية التى تواجه استخدام هذه الأدوات فى البحوث العلمية.

ويستضيف الملتقى د رضوى عبد اللطيف نائب رئيس تحرير الاخبار ومديرة العلاقات الاكاديمية بمؤسسة الذكاء الاصطناعى للبحث والاستشراف فى دبى والتى تقدم مداخلة عن التجارب العالمية فى مجال استخدام ادوات الذكاء الاصطناعى كما تعرض د نانسى عادل المدرس بقسم الصحافة لأكثر هذه الأدوات استخداما فى البحوث الإعلامية مع تطبيقات للاستخدام الآمن والأخلاقى لها.



وقالت دكتورة أمل السيد دراز الأستاذ بقسم الصحافة ومنسق الملتقى إن الجلسة تستهدف زيادة وعى الباحثين باستخدام تطبيقات وادوات الذكاء الاصطناعى بجانب السعى لبلورة تصور لوضع دليل أخلاقى ييسر على الباحثين استخدام هذه الادوات كوسيلة لدعم البحث العلمى.

يعقد الملتقى برعاية د.حنان جنيد عميد كلية الإعلام، وإشراف د.شريف درويش رئيس قسم الصحافة.



