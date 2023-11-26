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بايدن: حماس أفرجت عن طفلة أمريكية ونتوقع أن تطلق سراح المزيد من الأمريكيين

11/26/2023 2:28:52 PM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن حركة حماس أفرجت عن طفلة أمريكية ونتوقع أن تطلق سراح المزيد من الأمريكيين.

يذكرأن، قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، إن 10 رهائن أمريكيين ما زالوا فى غزة حتى اليوم الأحد، وأن ثلاثة منهم مؤهلون للإفراج بموجب الاتفاق الأخير لأنهم نساء وأطفال مع تزايد الترقب لإطلاق سراح المزيد من الرهائن فى نهاية هذا الأسبوع.

وكشف سوليفان، فى تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتوقع إطلاق سراح رهينة أمريكية واحدة على الأقل اليوم الأحد، وقال إن هناك امرأتين وطفل وسبعة رجال يشكلون الأمريكيين العشرة الذين ما زالوا رهائن احتجزتهم حماس فى إسرائيل فى 7 أكتوبر.


وقال سوليفان إن الولايات المتحدة لديها "سبب للاعتقاد" بأن إحدى الرهائن الأمريكيين، وهى فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات، سيتم إطلاق سراحها اليوم، لكنه لم يقدم أى ضمانات، مضيفا: "نلا يمكننا أن نكون متأكدين بنسبة 100% من أن ذلك سيحدث".


والفتاة هى أبيجيل إيدان، وقال سوليفان إن الولايات المتحدة لا تعرف الوضع الحالى لإيدان، إلا أنها تتوقع أن تكون على قيد الحياة.







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