رئيس الوزراء الفنلندى يحذر من احتمال إغلاق الحدود مع روسيا بشكل كامل

MENAFN - Youm7) حذر رئيس الوزراء الفنلندى بيترى أوربو من أن بلاده قد تغلق الحدود بشكل كامل مع روسيا إذا رأت ذلك ضروريا.

ونقلت إذاعة "إيل" الفنلندية عنه قوله: "إذا لزم الأمر، ستغلق فنلندا الحدود الشرقية وجميع نقاط العبور الخاصة بها وستترك نقطة تفتيش لطالبى اللجوء فى مكان آخر، وليس على الحدود الشرقية"، وفقا لوكالة تاس الروسية.



وقال عندما سئل أين يمكن لطالبى اللجوء تقديم طلباتهم فى حالة إغلاق الحدود مع روسيا: "سيكون بإمكانك تقديم طلب اللجوء فى مطار هلسنكى أو فى الموانئ البحرية، ولكن ليس على الحدود الشرقية".



وأغلقت فنلندا أربع نقاط عبور حدودية على الحدود الشرقية مع روسيا (فاليما، ونويجاما، وإيماترا، ونيرالا) ليلة 17 إلى 18 نوفمبر بسبب ما وصفته بتدفق المواطنين من دول تحمل جنسيات أخرى غير الروسية والفنلندية.



وفى 22 نوفمبر، اتخذت الحكومة الفنلندية قرارا بإغلاق ثلاثة من أصل أربعة معابر متبقية على الحدود مع روسيا حتى 23 ديسمبر 2023.

وفى وقت سابق، أبلغ السفير الفنلندى لدى روسيا أنتى هيلانتيرا وزارة الخارجية الروسية بقرار بلاده إغلاق المعابر الحدودية.