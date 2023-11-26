كوريا الجنوبية: بدء تدريبات عسكرية بحرية مشتركة مع اليابان والولايات المتحدة

MENAFN - Youm7) بدأت تدريبات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، وأعلن الجيش الكورى الجنوبى أن التدريبات تهدف إلى تعزيز التعاون الوثيق بين الدول الثلاث وقدراتها التشغيلية.



وقالت البحرية الكورية الجنوبية -فى بيان أوردته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم /الأحد/- إن التدريبات العسكرية الثلاثية ستنفذ فى المياه الدولية جنوب شرقى جزيرة "جيجو" الواقعة جنوب البلاد، مضيفة أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو اس اس كارل فينسن" انضمت إلى سفن من قوات الدفاع الذاتى البحرية اليابانية والبحرية الكورية الجنوبية فى التدريبات العسكرية.



وأوضحت أن التدريبات العسكرية ستتضمن تدريبات الدفاع الجوى استنادًا على مواقف محاكاة، مثل إطلاق صاروخ من كوريا الشمالية، لافتة إلى أن التدريبات تنفذ وسط التهديدات المتزايدة من الفضاء فى أعقاب إطلاق /بيونج يانج/ قمرًا صناعيًا للاستطلاع العسكرى الأسبوع الماضي.







