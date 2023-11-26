-->

Monday, 27 November 2023 12:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كوريا الجنوبية: بدء تدريبات عسكرية بحرية مشتركة مع اليابان والولايات المتحدة

11/26/2023 2:28:52 PM
(MENAFN- Youm7) بدأت تدريبات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، وأعلن الجيش الكورى الجنوبى أن التدريبات تهدف إلى تعزيز التعاون الوثيق بين الدول الثلاث وقدراتها التشغيلية.


وقالت البحرية الكورية الجنوبية -فى بيان أوردته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم /الأحد/- إن التدريبات العسكرية الثلاثية ستنفذ فى المياه الدولية جنوب شرقى جزيرة "جيجو" الواقعة جنوب البلاد، مضيفة أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو اس اس كارل فينسن" انضمت إلى سفن من قوات الدفاع الذاتى البحرية اليابانية والبحرية الكورية الجنوبية فى التدريبات العسكرية.


وأوضحت أن التدريبات العسكرية ستتضمن تدريبات الدفاع الجوى استنادًا على مواقف محاكاة، مثل إطلاق صاروخ من كوريا الشمالية، لافتة إلى أن التدريبات تنفذ وسط التهديدات المتزايدة من الفضاء فى أعقاب إطلاق /بيونج يانج/ قمرًا صناعيًا للاستطلاع العسكرى الأسبوع الماضي.









MENAFN26112023000132011024ID1107487486

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث