مظاهرات حاشدة في شوارع برشلونة تطالب بتجميد العلاقات مع إسرائيل.. صورة

MENAFN - Youm7) شهدت مدينة برشلونة الإسبانية اليوم، مظاهرات حاشدة من السكان، تنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، مطالبين بوقف إطلاق النيران بشكل دائم عقب انتهاء الهدنة التي تسري حالياً في القطاع.

مظاهرات شوارع برشلونة اليوم

ورفع الكثير من متظاهري شوارع برشلونة اليوم، لائحات ضخمة مطالبين فيها بوقف إطلاق النيران ووقف العلاقات الدبلوماسية بين إسبانيا وإسرائيل احتجاجا على القصف الغاشم في حق المدنيين العزل في غزة.

وعلى سياق متصل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى في مؤتمر صحفى نقلته القاهرة الإخبارية: إنه سيتم نقل العائدين إلى المستشفيات، ولن ننسى المخطوفين والمخطوفات الموجودين منذ أكثر من 50 يوما لدى حماس، والمهمة لن تكتمل إلا بعد عودتهم بالكامل والجيش مستعد لاستئناف الحرب.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، في اليوم الثالث، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.



