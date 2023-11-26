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اليابان: ارتفاع الميول الانتحارية بين الأطفال منذ تفشى كورونا

11/26/2023 2:28:52 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت دراسة يابانية نشرت اليوم /الأحد/ عن ارتفاع أعداد الأطفال الذين يعانون من ميول انتحارية فى البلاد منذ تفشى وباء "كورونا" بداية عام 2020 وحتى الآن.


وأفاد باحثون فى المركز القومى لصحة وتنمية الطفل فى اليابان بأن مسحا أجرى فى 31 مؤسسة صحية متخصصة فى الرعاية النفسية للأطفال ، توصل إلى أن أعداد الأطفال الذين يعانون من الميول الانتحارية ارتفع خلال الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023 إلى 214 طفلا مقارنة بـ135 طفلا عام 2019 قبل تفشى الوباء بنسبة زيادة 60 %.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن 110 طفلا حاولوا الانتحار خلال عام 2022 قبل زيارة أية مؤسسة رعاية مقارنة بـ63 طفلا فى 2019 أى بنسبة زيادة 70 %.


وأوضح نائب رئيس المركز الدكتور كويدا تاتسويا أن القيود المفروضة للحد من العدوى ربما أثرت سلبا على قدرة الأطفال على التواصل ..قائلا : "إن عدد الأطفال الذين يعانون من أفكار انتحارية ربما يتزايد وأن المجتمع بحاجة إلى خلق بيئة يمكن للأطفال الشعور بالارتياح داخلها".







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