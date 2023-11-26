مران الأهلي.. تدريبات للأساسيين بمباراة ميدياما.. ورضا سليم يواصل التأهيل

MENAFN - Youm7) خاضالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهليمرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة ميدياما أمس تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما استكمل باقي اللاعبين تدريباتهم داخل التتش.

واصل رضا سليم تنفيذ تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، وأداء بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد الجراحة التي أجراها في الترقوة.

وأغلق الجهاز الفني ملف بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق أمس على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.