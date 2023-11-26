مران الأهلي.. تدريبات للأساسيين بمباراة ميدياما.. ورضا سليم يواصل التأهيل

(MENAFN
- Youm7) خاض
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية.
وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة ميدياما أمس تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما استكمل باقي اللاعبين تدريباتهم داخل التتش.
واصل رضا سليم تنفيذ تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، وأداء بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد الجراحة التي أجراها في الترقوة.
وأغلق الجهاز الفني ملف بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق أمس على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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