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موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على أبو سليم الليبى

11/26/2023 2:28:50 PM
(MENAFN- Youm7) يغلق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، صفحة مباراة أبو سليم الليبى، ويبدأ الاستعداد لمنافسات بطولة دورى Nile، حيث يسعى الفارس الأبيض للمنافسة بقوة على جميع البطولات التى يشارك بها.

الزمالك يهزم أبو سليم الليبى برأسية "أوباما" فى ضربة البداية بالكونفدرالية

فاز فريق الزمالك على أبو سليم الليبى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب، فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذه النتيجة يحصد الزمالك أول ثلاث نقاط، ويعتلى ترتيب مجموعته التى تضم كلاً من: ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.


مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على أبو سليم
يستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري، وذلك بعد خوض مواجهة أبو سليم فى ضربة البداية بدور مجموعات الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

تقام مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة 7 مساءً على ملعب السلام.








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