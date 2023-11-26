موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على أبو سليم الليبى

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- Youm7) يغلق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، صفحة مباراة أبو سليم الليبى، ويبدأ الاستعداد لمنافسات بطولة دورى Nile، حيث يسعى الفارس الأبيض للمنافسة بقوة على جميع البطولات التى يشارك بها.
الزمالك يهزم أبو سليم الليبى برأسية "أوباما" فى ضربة البداية بالكونفدرالية
فاز فريق الزمالك على أبو سليم الليبى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب، فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
بهذه النتيجة يحصد الزمالك أول ثلاث نقاط، ويعتلى ترتيب مجموعته التى تضم كلاً من: ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.
مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على أبو سليم
يستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري، وذلك بعد خوض مواجهة أبو سليم فى ضربة البداية بدور مجموعات الكونفدرالية.
موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر
تقام مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة 7 مساءً على ملعب السلام.
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