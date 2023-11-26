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اتحاد الكرة يجرى اختبارات الدورة التدريبية D33 وD34 بالقليوبية غدا

11/26/2023 2:28:50 PM
(MENAFN- Youm7)
يجرى اتحاد الكرة غدا الإثنين اختبارات الدورة التدريبية D33 وD34 للمدربين بالقليوبية، بعدما بدأتها إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال محمد علي،
أكتوبر الماضي، وذلك على ملعب المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، ونظمها فرع القليوبية لكرة القدم، برئاسة محمد طه رئيس المنقطة.



وتم تعيين إبراهيم الهلال لاعب المصري السابق، قائدا للدورة D33 بينما تم تعيين كريم عادل كابتن منتخب مصر الأولمبي السابق، قائدا للدورة D34، ومن المقرر أن تستمر فعاليات الدورة لمدة أسبوعين.



وأجرى اتحاد الكرة، في وقت سابق، اليوم الاختبارات الخاصة بالرخصة التدريبية واجتاز جميع متدربي الرخصة الأفريقية التدريبية D31، وD32 بمنطقة الشرقية المقابلة الشخصية والاختبار العملي بواقع 56 متدربا.



وأجريت المقابلة والاختبار بمركز شباب أبو حماد الذي ضم الرخصتين السابقتين، ومن المقرر انطلاق فعاليات الرخصة النظرية والعملية ابتداء من غد الموافق 18/10/2023 ولمدة عشرة أيام، متمثلة في 72 ساعة دراسة متنوعة بين العملي والنظرى، وبذلك تنظم الشرقية الرخصة الخامسة والسادسة على مستوى منطقة الشرقية لتتساوي مع منطقة الإسكندرية.



جدير بالذكر أن المقابلات الشخصية والاختبارات العملية تمت بوجود دكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، وياسر عبد العظيم رئيس منطقة الشرقية، وخالد جميل وحسين ندا وإنسان عاشور.












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