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الأهلى يستأنف تدريباته بدون راحة استعدادا لسموحة.. صور

11/26/2023 2:28:49 PM
(MENAFN- Youm7) استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بدون راحة عقب الفوز على ميدياما الغاني أمس السبت في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، استعدادا لمباراته ضد سموحة بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة ميدياما تدريبات استشفائية، بينما أدى اللاعبون البدلاء تدريبات بدنية وتقسيمة جماعية.

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة نقل ملعب مباراة
الأهلي
وسموحة، المقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، إلى استاد المقاولون العرب بدلاً من السلام.

وكان مقررا أن يخوض الأهلي مبارياته باستاد السلام فى ظل وجود أعمال صيانة باستاد القاهرة الذي يستضيف مباريات الفريق الأحمر، ولكن رغبة مارسيل كولر المدير الفني، في عدم خوض المباريات باستاد السلام دفع مسئولى الأهلي إلى تغيير الملعب ونقل المباراة إلى استاد المقاولون العرب.


وفاز الأهلي على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب السلام.

ويسافر الأهلي إلى تنزانيا الخميس المقبل استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في ثاني جولات دور المجموعات الأفريقي.


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