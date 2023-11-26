مسؤول مصري: القاهرة تسلمت قائمتين بالأسرى في اليوم الثالث للهدنة بقطاع غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 11 (كونا) -- أعلن مسؤول مصري عن تسلم القاهرة قائمتين بالرهائن في قطاع غزة تضمان 13 "إسرائيليا" وكذلك 39 فلسطينيا من المزمع الإفراج عنهم من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ومن المقرر تبادلهم بين الجانبين في اليوم الثالث للهدنة في قطاع غزة في وقت لاحق من اليوم الأحد.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية المصرية ضياء رشوان في بيان إن نجاح سريان الهدنة الإنسانية بين الجانب الفلسطيني والكيان الإسرائيلي المحتل لليوم الثالث على التوالي بعد تجاوز كل العقبات "يأتي ثمرة للجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتعاون مع دولة قطر لإنجاح هذه الهدنة حقنا لدماء أهل غزة".
وأضاف أن الجهود المصرية القطرية المشتركة للهدنة الانسانية أسفرت عن سريان الهدنة في موعدها المحدد مشيرا إلى نجاح هذه الجهود في تجاوز العقبات التي واجهتها أمس السبت والعودة لتطبيق كل بنودها المتفق عليها من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكد رشوان استمرار مصر في بذل مساعيها كافة للإسراع بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والمساهمة في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية للفلسطينيين في غزة التي تتواصل بشكل كثيف مع سريان الهدنة الإنسانية بين الاحتلال الإسرائيلي والجانب الفلسطيني.
وأوضح أن حجم المساعدات الاغاثية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة حتى أمس السبت يقدر بنحو 2675 طنا من المساعدات الطبية و9621 طنا من المواد الغذائية و7047 طنا من مياه الشرب إلى جانب 82 قطعة من الخيام والمشمعات إضافة إلى 1992 طنا من المواد الإغاثية الأخرى.
وأشار رشوان الى إدخال 788 طنا من الوقود إلى قطاع غزة حتى أمس من خلال 2056 شاحنة عبر معبر (رفح) لتلبية احتياجات المستشفيات والمخابز وجميع المرافق في القطاع.
وأضاف أنه تم اليوم إدخال 120 شاحنة عبر معبر (رفح) منها شاحنتان للوقود ومثلهما للغاز الطبيعي متجهة لشمال غزة بالتنسيق مع الامم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني موضحا أن هذه الأعداد قابلة للزيادة في الساعات المقبلة.
ولفت رشوان إلى استقبال مصر في هذه الفترة 353 مصابا من أبناء غزة يرافقهم 292 شخصا إضافة إلى عبور 8514 شخصا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية و1256 مصريا من معبر (رفح).
ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الأول من أمس الجمعة بالتوقيت المحلي بعد عدوان للاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي أدى إلى استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.
ويشمل اتفاق الهدنة الانسانية الذي تم التوصل إليه من خلال وساطة مصرية - قطرية - أمريكية تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال لدى قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق. (النهاية)
ع ف ف / م ع ع
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