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مسؤول مصري: القاهرة تسلمت قائمتين بالأسرى في اليوم الثالث للهدنة بقطاع غزة

11/26/2023 2:28:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 11 (كونا) -- أعلن مسؤول مصري عن تسلم القاهرة قائمتين بالرهائن في قطاع غزة تضمان 13 "إسرائيليا" وكذلك 39 فلسطينيا من المزمع الإفراج عنهم من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ومن المقرر تبادلهم بين الجانبين في اليوم الثالث للهدنة في قطاع غزة في وقت لاحق من اليوم الأحد.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية المصرية ضياء رشوان في بيان إن نجاح سريان الهدنة الإنسانية بين الجانب الفلسطيني والكيان الإسرائيلي المحتل لليوم الثالث على التوالي بعد تجاوز كل العقبات "يأتي ثمرة للجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتعاون مع دولة قطر لإنجاح هذه الهدنة حقنا لدماء أهل غزة".
وأضاف أن الجهود المصرية القطرية المشتركة للهدنة الانسانية أسفرت عن سريان الهدنة في موعدها المحدد مشيرا إلى نجاح هذه الجهود في تجاوز العقبات التي واجهتها أمس السبت والعودة لتطبيق كل بنودها المتفق عليها من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكد رشوان استمرار مصر في بذل مساعيها كافة للإسراع بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والمساهمة في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية للفلسطينيين في غزة التي تتواصل بشكل كثيف مع سريان الهدنة الإنسانية بين الاحتلال الإسرائيلي والجانب الفلسطيني.
وأوضح أن حجم المساعدات الاغاثية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة حتى أمس السبت يقدر بنحو 2675 طنا من المساعدات الطبية و9621 طنا من المواد الغذائية و7047 طنا من مياه الشرب إلى جانب 82 قطعة من الخيام والمشمعات إضافة إلى 1992 طنا من المواد الإغاثية الأخرى.
وأشار رشوان الى إدخال 788 طنا من الوقود إلى قطاع غزة حتى أمس من خلال 2056 شاحنة عبر معبر (رفح) لتلبية احتياجات المستشفيات والمخابز وجميع المرافق في القطاع.
وأضاف أنه تم اليوم إدخال 120 شاحنة عبر معبر (رفح) منها شاحنتان للوقود ومثلهما للغاز الطبيعي متجهة لشمال غزة بالتنسيق مع الامم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني موضحا أن هذه الأعداد قابلة للزيادة في الساعات المقبلة.
ولفت رشوان إلى استقبال مصر في هذه الفترة 353 مصابا من أبناء غزة يرافقهم 292 شخصا إضافة إلى عبور 8514 شخصا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية و1256 مصريا من معبر (رفح).
ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الأول من أمس الجمعة بالتوقيت المحلي بعد عدوان للاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي أدى إلى استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.
ويشمل اتفاق الهدنة الانسانية الذي تم التوصل إليه من خلال وساطة مصرية - قطرية - أمريكية تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال لدى قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق. (النهاية)

ع ف ف / م ع ع




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