(أستون فيلا) يفوز على (توتنهام) بهدفين ويرتقي إلى المركز الرابع بالدوري الإنجليزي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 26 - 11 (كونا) -- حقق (أستون فيلا) فوزا مهما على مضيفه (توتنهام هوتسبر) بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في مباراة الجولة ال13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي جمعتها اليوم الأحد.
وبعد انطلاقة جيدة للمباراة واستحواذ كبير على الكرة نجح أصحاب الأرض في التقدم بالنتيجة عند الدقيقة 22 عن طريق اللاعب الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو.
وتمكن الضيوف من الرد على الهدف بعد مضي دقيقتين فقط لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل وكان عليهم الانتظار إلى الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول لتعديل النتيجة رسميا بهدف المدافع الأسباني باو توريس.
وفي الشوط الثاني دخل (توتنهام) بنفس الوتيرة من حيث الاستحواذ على الكرة والسيطرة على اللعب غير أن النجاعة الهجومية كانت من نصيب (أستون فيلا) الذي نجح في الوصول إلى الشباك ثانية في الدقيقة 61 عن طريق المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز.
ورغم المحاولات المتكررة لم يتمكن أصحاب الأرض حتى من تحقيق التعادل وإنقاذ نقطة واحدة ليسمح الفوز للضيوف من الصعود إلى المركز الرابع والوصول إلى النقطة 28 بينما تراجع (توتنهام) إلى المركز الخامس برصيد 26 نقطة. (النهاية)
م ر ن / م م ج
MENAFN26112023000071011013ID1107487477
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