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(أستون فيلا) يفوز على (توتنهام) بهدفين ويرتقي إلى المركز الرابع بالدوري الإنجليزي

11/26/2023 2:28:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 26 - 11 (كونا) -- حقق (أستون فيلا) فوزا مهما على مضيفه (توتنهام هوتسبر) بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في مباراة الجولة ال13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي جمعتها اليوم الأحد.
وبعد انطلاقة جيدة للمباراة واستحواذ كبير على الكرة نجح أصحاب الأرض في التقدم بالنتيجة عند الدقيقة 22 عن طريق اللاعب الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو.
وتمكن الضيوف من الرد على الهدف بعد مضي دقيقتين فقط لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل وكان عليهم الانتظار إلى الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول لتعديل النتيجة رسميا بهدف المدافع الأسباني باو توريس.
وفي الشوط الثاني دخل (توتنهام) بنفس الوتيرة من حيث الاستحواذ على الكرة والسيطرة على اللعب غير أن النجاعة الهجومية كانت من نصيب (أستون فيلا) الذي نجح في الوصول إلى الشباك ثانية في الدقيقة 61 عن طريق المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز.
ورغم المحاولات المتكررة لم يتمكن أصحاب الأرض حتى من تحقيق التعادل وإنقاذ نقطة واحدة ليسمح الفوز للضيوف من الصعود إلى المركز الرابع والوصول إلى النقطة 28 بينما تراجع (توتنهام) إلى المركز الخامس برصيد 26 نقطة. (النهاية)

م ر ن / م م ج




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