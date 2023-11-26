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العراق يدعو المحكمة الجنائية الدولية لمساعدته في تحديد الداعمين للارهاب ومقاضاتهم

11/26/2023 2:28:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 26 - 11 (كونا) -- دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد المحكمة الجنائية الدولية إلى مساعدة بلاده وإسنادها في تحديد الداعمين للارهاب في العراق سواء كانوا دولا أو مؤسسات من أجل مقاضاتهم في المحاكم العراقية.
ونقل بيان حكومي عن السوداني قوله أثناء استقباله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان دعوته لضرورة مساندة العراق في محاكمة ومحاسبة العناصر الإرهابية التي تسببت بازهاق أرواح العراقيين وارتكبت مجازر وحشية بحق المدنيين.
من جانبه أكد خان حرص المحكمة الجنائية الدولية على ملاحقة ومحاسبة المنتمين للتنظيمات الإرهابية في العراق وإنصاف الضحايا مشيرا إلى أن العراقيين الحقوا الهزيمة بما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي عبر وحدتهم وتماسكهم والتصميم على تطهير أرضهم.
وتتولى المحكمة الجنائية الدولية وبالتعاون مع العراق التحقيق والتقصي في الجرائم الإرهابية التي ارتكبها تنظيم (داعش) إبان سيطرته على عدد من المدن العراقية قبل أعوام. (النهاية)

ع ح ه / م م ج




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