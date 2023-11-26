العراق يدعو المحكمة الجنائية الدولية لمساعدته في تحديد الداعمين للارهاب ومقاضاتهم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 26 - 11 (كونا) -- دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد المحكمة الجنائية الدولية إلى مساعدة بلاده وإسنادها في تحديد الداعمين للارهاب في العراق سواء كانوا دولا أو مؤسسات من أجل مقاضاتهم في المحاكم العراقية.
ونقل بيان حكومي عن السوداني قوله أثناء استقباله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان دعوته لضرورة مساندة العراق في محاكمة ومحاسبة العناصر الإرهابية التي تسببت بازهاق أرواح العراقيين وارتكبت مجازر وحشية بحق المدنيين.
من جانبه أكد خان حرص المحكمة الجنائية الدولية على ملاحقة ومحاسبة المنتمين للتنظيمات الإرهابية في العراق وإنصاف الضحايا مشيرا إلى أن العراقيين الحقوا الهزيمة بما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي عبر وحدتهم وتماسكهم والتصميم على تطهير أرضهم.
وتتولى المحكمة الجنائية الدولية وبالتعاون مع العراق التحقيق والتقصي في الجرائم الإرهابية التي ارتكبها تنظيم (داعش) إبان سيطرته على عدد من المدن العراقية قبل أعوام. (النهاية)
ع ح ه / م م ج
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