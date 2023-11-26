معرض الكويت الدولي للكتاب الـ46 يتيح لزواره الاستعلام الآلي عن المطبوعات والفعاليات المصاحبة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من مبارك العنزي
(حدث مصور)
الكويت - 26 - 11 (كونا) -- يتيح معرض الكويت الدولي للكتاب الـ46 الذي انطلق في 22 نوفمبر الجاري لزواره خدمة الاستعلام الآلي عن المطبوعات بتصنيفاتها ومؤلفيها وناشريها وكذلك الفعاليات المصاحبة.
ويتواجد القائمون على الخدمة طوال ساعات عمل المعرض الذي يشهد مشاركة 29 دولة منها 18 عربية و11 أجنبية للإجابة عن استفسارات الزوار عن الأنشطة والفعاليات وأوقاتها وأماكن إقامتها.
وتوفر إدارة المعرض الذي يأتي بمشاركة 486 دار نشر ويستمر حتى 2 ديسمبر رمز استجابة سريع (كيو آر. كود) يتيح لمستخدمي الأجهزة الذكية البحث عن أي كتاب والأنشطة وخريطة المعرض وبوابة الناشرين ومعرض الصور والفيديوهات والأخبار. (النهاية) م د م / م ص ع
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