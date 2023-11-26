معرض الكويت الدولي للكتاب الـ46 يتيح لزواره الاستعلام الآلي عن المطبوعات والفعاليات المصاحبة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من مبارك العنزي

(حدث مصور)

الكويت - 26 - 11 (كونا) -- يتيح معرض الكويت الدولي للكتاب الـ46 الذي انطلق في 22 نوفمبر الجاري لزواره خدمة الاستعلام الآلي عن المطبوعات بتصنيفاتها ومؤلفيها وناشريها وكذلك الفعاليات المصاحبة.

ويتواجد القائمون على الخدمة طوال ساعات عمل المعرض الذي يشهد مشاركة 29 دولة منها 18 عربية و11 أجنبية للإجابة عن استفسارات الزوار عن الأنشطة والفعاليات وأوقاتها وأماكن إقامتها.

وتوفر إدارة المعرض الذي يأتي بمشاركة 486 دار نشر ويستمر حتى 2 ديسمبر رمز استجابة سريع (كيو آر. كود) يتيح لمستخدمي الأجهزة الذكية البحث عن أي كتاب والأنشطة وخريطة المعرض وبوابة الناشرين ومعرض الصور والفيديوهات والأخبار. (النهاية) م د م / م ص ع