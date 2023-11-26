المنتخب الكويتي للكاراتيه يفوز ببرونزية في بطولة (سيريس ايه) في البرتغال

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- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 26 - 11 (كونا) -- فاز المنتخب الكويتي للكاراتيه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة (كاراتيه 1 سيريس ايه) لعام 2023 التي نظمها الاتحاد الدولي للكاراتيه في البرتغال بمشاركة 72 دولة على مدار ثلاثة أيام.
وقال سفير الكويت لدى البرتغال حمد الهزيم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ختام منافسات البطولة اليوم الأحد إن اللاعبين سيد سلمان الموسوي وسيد محمد الموسوي ومحمد حسين فازوا بمسابقة (الكاتا) جماعي في البطولة التي أقيمت في (بورتو) البرتغالية والتي شارك أكثر من ألف لاعب من المصنفين على مستوى العالم في مسابقاتها ال 14 في (الكاتا) و(الكوميتيه) للرجال والسيدات بأوزان مختلفة.
وأضاف الهزيم أنه تحدث إلى اللاعبين وحثهم على بذل الجهد لتحقيق النتائج المميزة للكويت ورفع علمها عاليا في هذا المحفل الدولي لافتا إلى أنه حضر منافسات البطولة لمتابعة أداء اللاعبين الكويتيين وتشجيعهم وتقديم الدعم لهم وتذليل كافة الصعوبات بناء على تعليمات المسؤولين في وزارة الخارجية بدولة الكويت.
وتقدم بالتهاني والتبريكات للأبطال الكويتيين الذي فازوا بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة (الكاتا) جماعي متمنيا لهم المزيد من النجاحات والإنجازات مشيرا إلى أنهم حققوا برونزية المسابقة ذاتها في (أسياد آسيا) التي أقيمت في الصين في أكتوبر الماضي.
وذكر الهزيم أن عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للكاراتيه عبدالعزيز شعبان ترأس الوفد الكويتي المشارك في (كاراتيه 1 سيريس ايه) التي تعد البطولة الخامسة والأخيرة في سلسلة بطولات (السيريس ايه) لعام 2023 والتي تساهم بشكل مباشر في رفع التصنيف العالمي لكل لاعب مشارك فيها.
وقدم شعبان درعا تقديريا للسفير الهزيم نيابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد تعبيرا عن الشكر للدعم الكبير الذي قدمه للوفد وتنقله إلى (بورتو) التي تبعد ثلاث ساعات عن العاصمة (لشبونة) لمتابعة أداء لاعبي المنتخب الكويتي في المسابقة الدولية ودعمهم وتشجعيهم. (النهاية)
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