-->

Monday, 27 November 2023 12:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المنتخب الكويتي للكاراتيه يفوز ببرونزية في بطولة (سيريس ايه) في البرتغال

11/26/2023 2:28:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 26 - 11 (كونا) -- فاز المنتخب الكويتي للكاراتيه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة (كاراتيه 1 سيريس ايه) لعام 2023 التي نظمها الاتحاد الدولي للكاراتيه في البرتغال بمشاركة 72 دولة على مدار ثلاثة أيام.
وقال سفير الكويت لدى البرتغال حمد الهزيم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ختام منافسات البطولة اليوم الأحد إن اللاعبين سيد سلمان الموسوي وسيد محمد الموسوي ومحمد حسين فازوا بمسابقة (الكاتا) جماعي في البطولة التي أقيمت في (بورتو) البرتغالية والتي شارك أكثر من ألف لاعب من المصنفين على مستوى العالم في مسابقاتها ال 14 في (الكاتا) و(الكوميتيه) للرجال والسيدات بأوزان مختلفة.
وأضاف الهزيم أنه تحدث إلى اللاعبين وحثهم على بذل الجهد لتحقيق النتائج المميزة للكويت ورفع علمها عاليا في هذا المحفل الدولي لافتا إلى أنه حضر منافسات البطولة لمتابعة أداء اللاعبين الكويتيين وتشجيعهم وتقديم الدعم لهم وتذليل كافة الصعوبات بناء على تعليمات المسؤولين في وزارة الخارجية بدولة الكويت.
وتقدم بالتهاني والتبريكات للأبطال الكويتيين الذي فازوا بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة (الكاتا) جماعي متمنيا لهم المزيد من النجاحات والإنجازات مشيرا إلى أنهم حققوا برونزية المسابقة ذاتها في (أسياد آسيا) التي أقيمت في الصين في أكتوبر الماضي.
وذكر الهزيم أن عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للكاراتيه عبدالعزيز شعبان ترأس الوفد الكويتي المشارك في (كاراتيه 1 سيريس ايه) التي تعد البطولة الخامسة والأخيرة في سلسلة بطولات (السيريس ايه) لعام 2023 والتي تساهم بشكل مباشر في رفع التصنيف العالمي لكل لاعب مشارك فيها.
وقدم شعبان درعا تقديريا للسفير الهزيم نيابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد تعبيرا عن الشكر للدعم الكبير الذي قدمه للوفد وتنقله إلى (بورتو) التي تبعد ثلاث ساعات عن العاصمة (لشبونة) لمتابعة أداء لاعبي المنتخب الكويتي في المسابقة الدولية ودعمهم وتشجعيهم. (النهاية)

ه ن د / ر س




MENAFN26112023000071011013ID1107487474

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث