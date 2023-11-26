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وزيرا خارجية مصر وأمريكا يؤكدان ضرورة البناء على الهدنة والتغلب على أية معوقات تهدد استكمالها

11/26/2023 2:28:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 11 (كونا) -- دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد إلى البناء على الهدنة المؤقتة في غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كاف ومستدام لجميع مناطق القطاع.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من نظيره الأمريكي تناولا خلاله تطورات الأوضاع في غزة والموقف من تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية الذي تم إبرامه بوساطة مشتركة.
وأضاف البيان أن الوزيرين بحثا الجهود المبذولة لإحتواء أزمة قطاع غزة وتيسير دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع خلال فترة الهدنة ودعيا إلى أهمية التغلب على أية معوقات قد تهدد استكمال اتفاق الهدنة المؤقتة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكد الوزيران ضرورة دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 15 نوفمبر الماضي بشأن إنشاء هدن وممرات إنسانية في قطاع غزة لإحتواء الأوضاع الإنسانية المتدهورة وغير المسبوقة التي تحدق بالقطاع.
وأحاط شكري نظيره الأمريكي بالاتصالات والجولات التي تقوم بها اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية مشيرا إلى الدور الهام المنوط بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في وقف الحرب الدائرة في غزة ووضع حد للانتهاكات غير المسبوقة من قبل الكيان الإسرائيلي المحتل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال الاستهداف المتعمد للمدنيين.
من جانبه أشاد وزير الخارجية الأمريكي بالجهود المصرية في احتواء الأزمة والحد من تداعياتها والتعاون الوثيق للوصول إلى اتفاق الهدنة المؤقتة والذي أثمر عن دخول المزيد من شحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة على مدار اليومين السابقين والإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى والمعتقلين مساء أمس.
وأضاف البيان أن شكري تطرق خلال الاتصال مع نظيره الأمريكي الى مشروع القرار المطروح من جانب المجموعتين العربية والإسلامية أمام مجلس الأمن لمعالجة الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.
وأكد شكري في هذا الصدد مسؤولية الأطراف الدولية الفاعلة في ضمان دخول المساعدات بالقدر الكافي والمستدام لتخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي قطاع غزة.
واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بشأن مختلف جوانب الأزمة والعمل سويا لاستعادة الاستقرار في المنطقة من خلال الدفع نحو إيجاد حل سياسي مستدام للقضية الفلسطينية استنادا إلى حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية بما يؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ويشمل اتفاق الهدنة تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال لدى قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين فى السجون الإسرائيلية على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم فى مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق. (النهاية)

ا س م / م م ج



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