وزيرا خارجية مصر وأمريكا يؤكدان ضرورة البناء على الهدنة والتغلب على أية معوقات تهدد استكمالها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 11 (كونا) -- دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد إلى البناء على الهدنة المؤقتة في غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كاف ومستدام لجميع مناطق القطاع.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من نظيره الأمريكي تناولا خلاله تطورات الأوضاع في غزة والموقف من تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية الذي تم إبرامه بوساطة مشتركة.
وأضاف البيان أن الوزيرين بحثا الجهود المبذولة لإحتواء أزمة قطاع غزة وتيسير دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع خلال فترة الهدنة ودعيا إلى أهمية التغلب على أية معوقات قد تهدد استكمال اتفاق الهدنة المؤقتة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكد الوزيران ضرورة دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 15 نوفمبر الماضي بشأن إنشاء هدن وممرات إنسانية في قطاع غزة لإحتواء الأوضاع الإنسانية المتدهورة وغير المسبوقة التي تحدق بالقطاع.
وأحاط شكري نظيره الأمريكي بالاتصالات والجولات التي تقوم بها اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية مشيرا إلى الدور الهام المنوط بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في وقف الحرب الدائرة في غزة ووضع حد للانتهاكات غير المسبوقة من قبل الكيان الإسرائيلي المحتل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال الاستهداف المتعمد للمدنيين.
من جانبه أشاد وزير الخارجية الأمريكي بالجهود المصرية في احتواء الأزمة والحد من تداعياتها والتعاون الوثيق للوصول إلى اتفاق الهدنة المؤقتة والذي أثمر عن دخول المزيد من شحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة على مدار اليومين السابقين والإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى والمعتقلين مساء أمس.
وأضاف البيان أن شكري تطرق خلال الاتصال مع نظيره الأمريكي الى مشروع القرار المطروح من جانب المجموعتين العربية والإسلامية أمام مجلس الأمن لمعالجة الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.
وأكد شكري في هذا الصدد مسؤولية الأطراف الدولية الفاعلة في ضمان دخول المساعدات بالقدر الكافي والمستدام لتخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي قطاع غزة.
واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بشأن مختلف جوانب الأزمة والعمل سويا لاستعادة الاستقرار في المنطقة من خلال الدفع نحو إيجاد حل سياسي مستدام للقضية الفلسطينية استنادا إلى حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية بما يؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ويشمل اتفاق الهدنة تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال لدى قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين فى السجون الإسرائيلية على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم فى مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق. (النهاية)
ا س م / م م ج
MENAFN26112023000071011013ID1107487473
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