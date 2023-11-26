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الرئيس المصري يعرب عن تقديره للجهود القطرية وتكاملها مع جهود بلاده في التوصل إلى اتفاق الهدنة

11/26/2023 2:28:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 11 (كونا) -- أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد عن تقديره للجهود القطرية التي تكاملت مع الجهود المصرية وأثمرت عن التوصل لإتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة.
وقال الرئيس السيسي في صفحته الرسمية على موقع (فيسبوك) "أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله والتي تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة".
وأضاف أن الجهود المصرية - القطرية في اتفاق الهدنة ساهمت في إنجاح تبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي معربا عن التطلع للمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة.
وشمل اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه من خلال وساطة برعاية (مصرية - قطرية - أمريكية) تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال لدى قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة. (النهاية)

ا س م / م م ج




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