الرئيس المصري يعرب عن تقديره للجهود القطرية وتكاملها مع جهود بلاده في التوصل إلى اتفاق الهدنة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 11 (كونا) -- أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد عن تقديره للجهود القطرية التي تكاملت مع الجهود المصرية وأثمرت عن التوصل لإتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة.
وقال الرئيس السيسي في صفحته الرسمية على موقع (فيسبوك) "أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله والتي تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة".
وأضاف أن الجهود المصرية - القطرية في اتفاق الهدنة ساهمت في إنجاح تبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي معربا عن التطلع للمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة.
وشمل اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه من خلال وساطة برعاية (مصرية - قطرية - أمريكية) تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال لدى قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة. (النهاية)
ا س م / م م ج
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