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معرض الكويت الدولي للكتاب يناقش ضمن فعالياته الثقافية موضوع (الترجمة بين النظرية والتطبيق)

11/26/2023 2:28:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 11 (كونا) -- ناقش معرض الكويت الدولي للكتاب الـ46 اليوم الأحد ضمن فعاليته الثقافية موضوع (الترجمة بين النظرية والتطبيق) وذلك خلال ندوة أقيمت في قاعة (رواق الثقافة).
وقال المترجم والكاتب السوري عهد صبيحة خلال الندوة المقامة ضمن المعرض المستمر حتى الثاني من ديسمبر إن الترجمة لعبت دورا أساسيا بين الحضارتين اليونانية والعربية وحتى الغربية الحديثة.
ورأى صبيحة أن "اللغة تتغير مع الوقت وأن النص المترجم تائه بين اللغتين وهي ديناميكية تعلمتها من التجربة والقراءة" مشددا على ضرورة أن يكون من يعمل بالترجمة قارئ نهم.
وأضاف أن المترجم الجيد هو من يترجم النص حرفيا وليس روحا لافتا إلى أنه "في الترجمة لا وجود للنظريات لأنها تعد علاقة بين لغتين".
يذكر أن صبيحة مترجم وكاتب سوري مجاز في اللغة الإنجليزية وآدابها من جامعة دمشق وكتب المقالة والسيناريو وترجم العشرات من المقالات إلى صحف ومجلات سورية وعربية وترجم إلى اللغة العربية عددا من الكتب كما أنه يدير ورشة للتدريب على الترجمة الأدبية وتأهيل المترجمين. (النهاية)


م د م /


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