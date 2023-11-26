معرض الكويت الدولي للكتاب يناقش ضمن فعالياته الثقافية موضوع (الترجمة بين النظرية والتطبيق)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 11 (كونا) -- ناقش معرض الكويت الدولي للكتاب الـ46 اليوم الأحد ضمن فعاليته الثقافية موضوع (الترجمة بين النظرية والتطبيق) وذلك خلال ندوة أقيمت في قاعة (رواق الثقافة).
وقال المترجم والكاتب السوري عهد صبيحة خلال الندوة المقامة ضمن المعرض المستمر حتى الثاني من ديسمبر إن الترجمة لعبت دورا أساسيا بين الحضارتين اليونانية والعربية وحتى الغربية الحديثة.
ورأى صبيحة أن "اللغة تتغير مع الوقت وأن النص المترجم تائه بين اللغتين وهي ديناميكية تعلمتها من التجربة والقراءة" مشددا على ضرورة أن يكون من يعمل بالترجمة قارئ نهم.
وأضاف أن المترجم الجيد هو من يترجم النص حرفيا وليس روحا لافتا إلى أنه "في الترجمة لا وجود للنظريات لأنها تعد علاقة بين لغتين".
يذكر أن صبيحة مترجم وكاتب سوري مجاز في اللغة الإنجليزية وآدابها من جامعة دمشق وكتب المقالة والسيناريو وترجم العشرات من المقالات إلى صحف ومجلات سورية وعربية وترجم إلى اللغة العربية عددا من الكتب كما أنه يدير ورشة للتدريب على الترجمة الأدبية وتأهيل المترجمين. (النهاية)
م د م /
MENAFN26112023000071011013ID1107487471
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.