وزير الدفاع اليمني يبحث مع السفير المصري لدى اليمن التهديدات لحركة الملاحة في البحر الأحمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 26 - 11 (كونا) -- بحث وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري اليوم الأحد مع السفير المصري لدى اليمن أحمد فاروق مستجدات الوضع في اليمن والتهديدات المحدقة بحركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن الداعري أكد خلال اللقاء الذي حضره الملحق العسكري المصري العميد سامر شعبان استمرار اعتداءات ميليشيات الحوثي على مواقع القوات الحكومية في أكثر من جبهة وتنفيذها لأعمال القرصنة البحرية وتهديد طرق الملاحة الدولية.
وأشار إلى تعنت ميليشيات الحوثي ورفضها لجهود السلام التي تقودها السعودية والأمم المتحدة مثمنا موقف مصر الثابت في دعم اليمن وقيادته السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية في مختلف المجالات. (النهاية) س ن ص / ه س ص
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