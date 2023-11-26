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وزير الدفاع اليمني يبحث مع السفير المصري لدى اليمن التهديدات لحركة الملاحة في البحر الأحمر

11/26/2023 2:28:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 26 - 11 (كونا) -- بحث وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري اليوم الأحد مع السفير المصري لدى اليمن أحمد فاروق مستجدات الوضع في اليمن والتهديدات المحدقة بحركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن الداعري أكد خلال اللقاء الذي حضره الملحق العسكري المصري العميد سامر شعبان استمرار اعتداءات ميليشيات الحوثي على مواقع القوات الحكومية في أكثر من جبهة وتنفيذها لأعمال القرصنة البحرية وتهديد طرق الملاحة الدولية.
وأشار إلى تعنت ميليشيات الحوثي ورفضها لجهود السلام التي تقودها السعودية والأمم المتحدة مثمنا موقف مصر الثابت في دعم اليمن وقيادته السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية في مختلف المجالات. (النهاية) س ن ص / ه س ص

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