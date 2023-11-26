إطلاق سراح محتجز يحمل الجنسية الروسية خارج صفقة تبادل الأسرى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 26 تشرين الثاني (بترا)- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إن حركة حماس أطلقت محتجزًا يحمل الجنسية الروسية، موضحة أن الإفراح عنه تم خارج صفقة قائمة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.
وأضافت زاخاروفا أن "حماس سلمت اليوم شخصا يحمل جواز السفر الروسي العائد للصليب الأحمر"، مشيرة إلى أن الدبلوماسيين الروس سيقومون بزيارته في أقرب وقت ممكن.
وأوضحت "أن إطلاق سراح المواطن الروسي تم خارج قائمة تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل في إطار اتفاق الهدنة".
--(بترا)
س ح/ب ع/ هـ ح
26/11/2023 21:58:15
MENAFN26112023000117011021ID1107487468
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.