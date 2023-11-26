إطلاق سراح محتجز يحمل الجنسية الروسية خارج صفقة تبادل الأسرى

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 26 تشرين الثاني (بترا)- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إن حركة حماس أطلقت محتجزًا يحمل الجنسية الروسية، موضحة أن الإفراح عنه تم خارج صفقة قائمة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وأضافت زاخاروفا أن "حماس سلمت اليوم شخصا يحمل جواز السفر الروسي العائد للصليب الأحمر"، مشيرة إلى أن الدبلوماسيين الروس سيقومون بزيارته في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت "أن إطلاق سراح المواطن الروسي تم خارج قائمة تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل في إطار اتفاق الهدنة".

--(بترا)





س ح/ب ع/ هـ ح





26/11/2023 21:58:15