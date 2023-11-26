موسكو تدرج الناطق باسم ميتا الأميركية على قائمة المطلوبين

موسكو تدرج الناطق باسم ميتا الأميركية على قائمة المطلوبين
التاريخ
11/26/2023 2:28:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 26 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الأحد، عن إدراج الناطق باسم شركة "ميتا" الأميركية المالكة لمنصة "فيسبوك" آندي ستون، على قائمة المطلوبين لديها، دون إبداء الأسباب.
وقالت وزارة الداخلية الروسية، في بيان صحفي: إن روسيا فتحت تحقيقا جنائيا بحق ستون، وأضافته إلى قائمة المطلوبين لدى سلطات البلاد.
وكانت روسيا حظرت منصتي فيسبوك وانستغرام، أبرز منصات شركة ميتا، بعد وقت قصير من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط من العام الماضي.
--(بترا)
س ح/ب ع/ هـ ح
26/11/2023 21:54:57
MENAFN26112023000117011021ID1107487467
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.