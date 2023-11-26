موسكو تدرج الناطق باسم ميتا الأميركية على قائمة المطلوبين

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 26 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الأحد، عن إدراج الناطق باسم شركة "ميتا" الأميركية المالكة لمنصة "فيسبوك" آندي ستون، على قائمة المطلوبين لديها، دون إبداء الأسباب.

وقالت وزارة الداخلية الروسية، في بيان صحفي: إن روسيا فتحت تحقيقا جنائيا بحق ستون، وأضافته إلى قائمة المطلوبين لدى سلطات البلاد.

وكانت روسيا حظرت منصتي فيسبوك وانستغرام، أبرز منصات شركة ميتا، بعد وقت قصير من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط من العام الماضي.

--(بترا)

س ح/ب ع/ هـ ح

26/11/2023 21:54:57